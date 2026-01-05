5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का किया परीक्षण, दक्षिण कोरिया ने कहा-उकसावे वाली कार्रवाई

क्या फिर बढ़ रहा है युद्ध का खतरा? उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का किया परीक्षण। किम जोंग उन का कहना है कि दुनिया के हालात देखते हुए अपनी सुरक्षा बढ़ाना जरूरी है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 05, 2026

Kim Jong Un

उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन (Photo Credit - IANS)

North Korea Hypersonic Missile Test: उत्तर कोरिया ने अपनी सैन्य परिचालन क्षमता और युद्ध निवारक रणनीति को और मजबूत करने के उद्देश्य से रविवार को हाइपरसोनिक मिसाइलों का परीक्षण किया। उत्तर कोरियाई सरकारी मीडिया एजेंसी KCNA के अनुसार, इन मिसाइलों ने देश के पूर्वी समुद्री क्षेत्र में लगभग 1,000 किलोमीटर (621 मील) दूर स्थित लक्ष्यों पर सटीक प्रहार किया। इस पूरे परीक्षण की निगरानी स्वयं उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने की।

परीक्षण के दौरान किम जोंग उन ने कहा कि हालिया भू-राजनीतिक संकट और अस्थिर अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए अपनी मजबूत और विश्वसनीय परमाणु निवारक क्षमता को बनाए रखना और उसका विस्तार करना एक अनिवार्य रणनीति है। यह परीक्षण ऐसे समय में किया गया है जब दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग चीन की अपनी राजकीय यात्रा शुरू कर रहे थे, जिसे दक्षिण कोरियाई सेना ने एक उकसावे वाली कार्रवाई के रूप में देखा है।

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों निंदा की थी

मिसाइल लॉन्च से ठीक पहले प्योंगयांग ने एक कड़ा बयान जारी कर वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों की भी निंदा की थी। उत्तर कोरिया ने इन अमेरिकी हमलों को वेनेजुएला की संप्रभुता का स्पष्ट उल्लंघन करार दिया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों का यह परीक्षण क्षेत्र में उत्तर कोरिया के बढ़ते सैन्य दबदबे और उसकी उन्नत तकनीक का प्रदर्शन है, जिससे मौजूदा रक्षा प्रणालियों के लिए नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Jan 2026 05:03 am

Hindi News / World / उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का किया परीक्षण, दक्षिण कोरिया ने कहा-उकसावे वाली कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन: ट्रंप की ‘डॉनरो डॉक्ट्रिन’ ने लैटिन अमेरिका में मचा दी भू-राजनीतिक हलचल

Donald Trump and John Ratcliffe
विदेश

डोनाल्ड ट्रंप की इस लिस्ट ने खोली पाकिस्तान-चीन की पोल, लेकिन भारत के लिए आई बड़ी खुशखबरी!

Donald Trump
विदेश

नाइजीरिया के लागोस बंदरगाह पर मर्चेंट शिप से कोकीन की बड़ी खेप बरामद, 22 भारतीय गिरफ्तार

drugs
विदेश

'अगर हिम्मत है तो आओ और मुझे ले जाओ': मादुरो की पुरानी चुनौती का व्हाइट हाउस ने उड़ाया मजाक, वीडियो वायरल

Nicolas Maduro
विदेश

गिलगित-बाल्टिस्तान में विद्रोह: केयरटेकर कैबिनेट पर मचा बवाल, क्या पाकिस्तान के होने वाले हैं टुकड़े?

Gilgit Baltistan Civil Unrest
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.