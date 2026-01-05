उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का किया परीक्षण, दक्षिण कोरिया ने कहा-उकसावे वाली कार्रवाई

परीक्षण के दौरान किम जोंग उन ने कहा कि हालिया भू-राजनीतिक संकट और अस्थिर अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए अपनी मजबूत और विश्वसनीय परमाणु निवारक क्षमता को बनाए रखना और उसका विस्तार करना एक अनिवार्य रणनीति है। यह परीक्षण ऐसे समय में किया गया है जब दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग चीन की अपनी राजकीय यात्रा शुरू कर रहे थे, जिसे दक्षिण कोरियाई सेना ने एक उकसावे वाली कार्रवाई के रूप में देखा है।