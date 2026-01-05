वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन: ट्रंप की ‘डॉनरो डॉक्ट्रिन’ ने लैटिन अमेरिका में मचा दी भू-राजनीतिक हलचल

अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सीधे तौर पर हवाना (क्यूबा) को चेतावनी दी है। रुबियो ने कहा कि मादुरो की सुरक्षा और खुफिया तंत्र पूरी तरह से क्यूबाई एजेंटों से भरा हुआ था, जो अब बेअसर हो चुके हैं। 'देखिए, अगर मैं हवाना में रहता और सरकार में होता, तो मैं निश्चित रूप से कम से कम थोड़ा चिंतित होता। क्यूबा एक विफल राष्ट्र है और वहां के शासक अक्षम हैं। अब हम क्यूबा के बारे में बात करेंगे।'