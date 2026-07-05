चीन की दबाव नीति से परेशान हुआ जापान, अब अमेरिका-यूरोप के साथ मिलकर जवाब देने की तैयारी

इस साल नवंबर में जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने संसद में कहा था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स भी प्रतिक्रिया दे सकती है। चीन इस बात से बहुत नाराज है। वह ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और जरूरत पड़ी तो ताकत से जोड़ने की बात करता है।