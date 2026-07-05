Modi Award: भारत ने क्यों कहा, ‘ख्वाजा आसिफ मानसिक रूप से अस्थिर!’, सामने आई पाकिस्तान की हकीकत

PM Modi Award Khawaja Asif Comment Statements Seychelles and India: पाकिस्तान का बड़बोलापन उसी के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है, क्यों कि वैश्विक स्तर पर उसके बयान को गलत माना जा रहा है। भारत ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमले के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की आलोचना की है कि सेशेल्स सरकार ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि यह पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के लिए मनगढ़ंत या बनाया गया था। भारत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ख्वाजा आसिफ मानसिक रूप से अस्थिर हैं। ध्यान रहे कि भारत ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की इस बात के लिए कड़ी आलोचना की है कि उन्होंने सेशेल्स की ओर से उन्हें दिए गए 'गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन' पुरस्कार से जुड़े विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया था।