सेशेल्स ने पीएम मोदी को किया सम्मानित, ‘गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन’ से नवाजा

उन्होंने कहा, 'आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता संपन्न करना मेरे लिए सम्मान की बात है। हमारी बातचीत व्यापक और भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हुई, जो दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता और आपसी विश्वास को दर्शाती है। राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दोनों देशों ने साझा भूगोल, इतिहास और स्थिर, सुरक्षित तथा समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र की साझा दृष्टि पर आधारित अपनी साझेदारी को और मजबूत करने का संकल्प लिया है।'