बगदाद पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची, सुबह सेना की टैंक दाखिल हुई थी ग्रीन जोन इलाके में

इराक की राजधानी बगदाद इन दिनों भारी उठापटक के दौर से गुजर रही है। ग्रीन जोन में छापेमारी जारी है। आज कई नेताओं को हिरासत में लिए जाने की खबर है। सेना की टैंक भी इस इलाके में दाखिल हुई है। यहां अमेरिकी दूतावास समेत कई हाई प्रोफाइल इमारतें हैं। ऐसे में रविवार सुबह ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची अचानक बगदाद पहुंच गए हैं। यह दौरा पहले से घोषित नहीं था, जो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी।