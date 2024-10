कुरान पर हाथ रख कर इस देश के राष्ट्रपति ने ली शपथ, PM Modi के लिए कही ये बड़ी बात

Indonesia News : इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ( Prabowo Subianto) ने 20 अक्टूबर को कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेते समय उद्घाटन भाषण में राष्ट्र और राज्य के हितों को प्राथमिकता देने का वादा किया। वो जोको विडोडो का स्थान लेंगे, जिन्होंने पिछले एक दशक से दुनिया के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश (most muslim population in indonesia) का नेतृत्व किया था। इंडोनेशिया की कुल आबादी 28 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें 23 करोड़ मुस्लिम आबादी है, जो देश के कुल आबादी का 87 फीसदी है। इंडोनेशिया ( indonesia) की राजनीतिक पृष्ठभूमि में प्राबोवो का नाम मानवाधिकारों के हनन से जुड़ा हुआ है, लेकिन हाल के चुनावों में उन्होंने एक युवा और आकर्षक छवि पेश की। प्राबोवो सुबियांतो (indonesia new president prabowo)के राष्ट्रपति बनने के साथ ही भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंधों को और मजबूत करने की संभावनाएं हैं। शपथ समारोह में भारत के विदेश राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं को प्रस्तुत किया, जिसे प्राबोवो ने आभार के साथ स्वीकार किया।