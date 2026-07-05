Exhaust Fan Cleaning Tips: आसानी से एग्जॉस्ट फैन पर जमी हुई गंदगी और चिकनाई साफ करने के 3 आसान तरीके

अब मोटर की सफाई के लिए एक छोटी कटोरी में थोड़ा विनेगर, बेकिंग सोडा और डिशवॉश लिक्विड मिलाकर पेस्ट जैसा तैयार करें। इस मिश्रण को ब्रश की मदद से मोटर के ऊपर और आसपास हल्के हाथ से साफ करें, लेकिन ध्यान रखें कि मोटर के अंदर बिल्कुल भी पानी या घोल न जाए। इसके बाद टब में भिगोए हुए सभी पार्ट्स को निकालकर ब्रश या स्क्रबर से साफ करें और साफ पानी से धो लें। आखिर में एक स्प्रे बोतल में बराबर मात्रा में ऑलिव ऑयल और विनेगर मिलाकर पूरे एग्जॉस्ट फैन पर स्प्रे करें और सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछ दें। इसके बाद सभी पार्ट्स पूरी तरह सूख जाने के बाद उन्हें वापस जोड़ दें और एग्जॉस्ट फैन को पहले की तरह फिट कर दें।