लाइफस्टाइल

Ice Water Face Dip Benefits: क्या होता है अगर रोज 15 दिन तक चेहरा बर्फ पानी में डुबाया जाए? जानिए त्वचा पर क्या असर पड़ेगा

Ice Water Face Dip Benefits: आइस वॉटर फेस डिप, यानी चेहरे को कुछ सेकंड के लिए बर्फ मिले ठंडे पानी में डुबाना। सोशल मीडिया पर इस ट्रेंड को लेकर काफी चर्चा है और कई लोग इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना चुके हैं।

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 07, 2026

फोटो सोर्स – Gemini

Ice Water Face Dip Benefits: क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फ पानी में चेहरा डुबाने से त्वचा पर क्या असर पड़ सकता है? आजकल सोशल मीडिया पर कई लोग इस ट्रेंड को फॉलो करते नजर आते हैं और बिना पूरी जानकारी के इसे अपनाने लगते हैं। लेकिन इसके असली फायदे क्या हैं और इसे कितने दिनों तक करना सुरक्षित होता है, यह बहुत कम लोगों को पता होता है।इसी बारे में मेकओवर कंटेंट क्रिएटर गुनीत कौर ढिंगरा ने हाल ही में अपने खास अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने 15 दिनों तक रोज बर्फ पानी में चेहरा डुबाने का प्रयोग किया और इसके बाद त्वचा में आए बदलावों के बारे में बताया। उनके अनुभव के अनुसार, इस अभ्यास से चेहरे की त्वचा पर कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यही वजह है कि 15 दिन तक इस तकनीक को अपनाने से त्वचा में ताजगी और निखार जैसे बदलाव नजर आ सकते हैं।

15 दिन में चेहरे पर क्या बदलाव दिखे?

पहले दिन से ही फ्रेशनेस का एहसास

गुनीत बताती हैं कि पहले ही दिन ठंडे पानी में चेहरा डुबाने से एक अलग तरह की एनर्जी महसूस हुई। स्किन ज्यादा टाइट लगी और थकान के निशान कम नजर आए।

पफीनेस और सूजन में कमी

कुछ दिनों बाद आंखों के नीचे की सूजन और चेहरे की फुलावट कम होने लगी। अंडर-आई एरिया ज्यादा रिलैक्स और ब्राइट दिखने लगा, जिससे चेहरा फ्रेश नजर आया।

स्किन टेक्सचर और टोन में सुधार

लगातार 15 दिनों तक यह प्रक्रिया अपनाने से त्वचा ज्यादा स्मूद और टोन दिखी। चेहरे की मसल्स में हल्का कसाव महसूस हुआ, जिससे लिफ्टेड लुक आया।

मेंटल पीस भी मिला

यह सिर्फ स्किनकेयर तक सीमित नहीं रहा। रोज़ का यह छोटा-सा रिचुअल उनके लिए खुद से जुड़ने का समय बन गया। कुछ पल की शांति और मानसिक सुकून भी मिला।

सोरायसिस और रोसैशिया जैसी स्किन कंडीशंस राहत दिला सकता है

ठंडे पानी का अचानक संपर्क त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे नेचुरल ग्लो आता है।यह तरीका चेहरे की सूजन कम करने, पोर्स को अस्थायी रूप से टाइट करने और स्किन को फ्रेश दिखाने में मदद कर सकता है। कुछ मामलों में यह एक्जिमा, सोरायसिस और रोसैशिया जैसी स्किन कंडीशंस में भी राहत दे सकता है।

लेकिन नुकसान भी हो सकते हैं

  • त्वचा का नेचुरल ऑयल निकल सकता है।
  • स्किन ड्राय और रफ हो सकती है।
  • सेंसिटिव या ऑयली स्किन वालों को जलन और रेडनेस हो सकती है।
  • कुछ लोगों में साइनस या अस्थमा जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं।

सही तरीका क्या अपनाएं?

  • 10–30 सेकंड से ज्यादा चेहरा न डुबाएं।
  • शुरुआत हफ्ते में 2–3 बार से करें।
  • बहुत ज्यादा बर्फ न डालें, पानी सहने लायक ठंडा हो।
  • अगर स्किन बहुत सेंसिटिव है तो पहले डॉक्टर से सलाह लें।

Hindi News / Lifestyle News / Ice Water Face Dip Benefits: क्या होता है अगर रोज 15 दिन तक चेहरा बर्फ पानी में डुबाया जाए? जानिए त्वचा पर क्या असर पड़ेगा

लाइफस्टाइल

