Ice Water Face Dip Benefits: क्या होता है अगर रोज 15 दिन तक चेहरा बर्फ पानी में डुबाया जाए? जानिए त्वचा पर क्या असर पड़ेगा

Ice Water Face Dip Benefits: क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फ पानी में चेहरा डुबाने से त्वचा पर क्या असर पड़ सकता है? आजकल सोशल मीडिया पर कई लोग इस ट्रेंड को फॉलो करते नजर आते हैं और बिना पूरी जानकारी के इसे अपनाने लगते हैं। लेकिन इसके असली फायदे क्या हैं और इसे कितने दिनों तक करना सुरक्षित होता है, यह बहुत कम लोगों को पता होता है।इसी बारे में मेकओवर कंटेंट क्रिएटर गुनीत कौर ढिंगरा ने हाल ही में अपने खास अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने 15 दिनों तक रोज बर्फ पानी में चेहरा डुबाने का प्रयोग किया और इसके बाद त्वचा में आए बदलावों के बारे में बताया। उनके अनुभव के अनुसार, इस अभ्यास से चेहरे की त्वचा पर कई सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यही वजह है कि 15 दिन तक इस तकनीक को अपनाने से त्वचा में ताजगी और निखार जैसे बदलाव नजर आ सकते हैं।