Heart Failure क्या होता है? हार्ट ऑर्गनाइजेशन और एनएचएस से जानें शरीर में क्या-क्या बदलता है और क्या दिल पूरी तरह काम करना बंद कर देता है

Heart Failure Symptoms: हार्ट फेलियर शब्द सुनते ही सबसे पहले जहन में आता है कि दिल ने काम करना बंद कर दिया और सब खत्म। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन सच यह नहीं है। हार्ट ऑर्गनाइजेशन और एनएचएस का कहना है कि हार्ट फेलियर का मतलब दिल का पूरी तरह रुक जाना नहीं है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? और इससे शरीर में क्या दिक्कतें आती हैं? आइए समझते हैं हार्ट फेलियर क्या होता है इस दौरान शरीर में क्या होता है।