ICU में मरीज को कब रखा जाता है, NHS ने बताया कब पड़ती है Intensive Care की जरूरत

एनएचएस (NHS) के मुताबिक इसमें आईसीयू में मरीज के बिस्तर के पास बहुत सारी आधुनिक मशीनें होती हैं। ये मशीनें हर सेकंड मरीज के दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल और सांसों को नापती रहती हैं। अगर कुछ भी ऊपर-नीचे होता है, तो तुरंत अलार्म बज जाता है। नॉर्मल वॉर्ड में एक नर्स कई मरीजों को देखती है, लेकिन आईसीयू में हर एक या दो मरीज पर एक नर्स होती है, जो रिपोर्ट डॉक्टर तक पहुंचाती है।