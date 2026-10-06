दिल की धड़कन में अचानक आती है अजीब सी हलचल? मेयो क्लिनिक हो सकता है Ectopic heartbeat

Ectopic Heartbeat: कई बार बैठे-बैठे अचानक महसूस होता है कि दिल ने एक धड़कन छोड़ दी है (Heart missed a beat), या फिर सीने में अचानक कोई तेज़ थपकी या उछाल सा महसूस हुआ है। ऐसी हलचल होते ही मन में डर बैठ जाता है कि कहीं यह किसी बड़ी बीमारी का इशारा तो नहीं? लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के अनुसार, डॉक्टरी भाषा में इसे एकटोपिक हार्टबीट (Ectopic Heartbeat) या प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस (Premature Contractions) कहते हैं। यह दिल की एक अतिरिक्त या समय से पहले आने वाली धड़कन होती है। दिल का अपना एक प्राकृतिक पेसमेकर होता है जो धड़कन की लय (Rhythm) को बनाए रखता है। जब दिल के किसी हिस्से से सामान्य समय से थोड़ा पहले ही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकल जाता है, तो दिल थोड़ा जल्दी धड़क जाता है। इसके ठीक बाद दिल को हल्का सा रेस्ट मिलता है, जिससे हमें लगता है कि धड़कन रुक गई है या छाती में एक हल्का सा झटका लगा है।