चलते समय घुटने आपस में टकराते हैं? समझें कहीं आप Knock Knees की समस्या के शिकार तो नहीं

जब हमारा शरीर बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो सीधे खड़े होने पर हमारे घुटने और नीचे के पैर एक सीध में होते हैं। लेकिन नॉक नीज की दिक्कत में पैर सीधे रहने के बजाय अंदर की तरफ झुक जाते हैं। जब इस समस्या से परेशान कोई भी व्यक्ति दोनों पैरों को सटाकर सीधा खड़ा होने की कोशिश करता है, तो उसके घुटने तो आपस में पूरी तरह जुड़ जाते हैं, लेकिन नीचे टखनों (Ankles) के बीच में 3 इंच या उससे ज्यादा का बड़ा गैप बन जाता है। इसी टेढ़ी बनावट के कारण जब इंसान कदम आगे बढ़ाता है, तो घुटने आपस में बार-बार टकराने या लड़ने लगते हैं।