Haryana Cancer News: हरियाणा के एक और गांव में बढ़े कैंसर के मामले, 14 एक्टिव केस, ग्रामीणों में चिंता

Nuh Cancer Cases: हरियाणा के नूंह (मेवात) जिले से एक बार फिर कैंसर के बढ़ते मामलों की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के रीगड़ गांव में 14 सक्रिय कैंसर मरीजों की पहचान हुई है, जबकि फलेंडी गांव में 25 से अधिक मरीज और कई मौतों की जानकारी सामने आई है। इन खबरों के बाद स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है और ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग से विशेषज्ञ मेडिकल टीम भेजकर जांच की मांग कर रहे हैं।