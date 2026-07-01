हर गैस-एसिडिटी मामूली नहीं, Mayo Clinic कहता है- पेट में छिपा H. Pylori बैक्टीरिया बढ़ा सकता है अल्सर और कैंसर का खतरा

एच. पाइलोरी एक तरह का बैक्टीरिया है जो हमारे पेट के अंदर की सुरक्षा परत (lining) में जाकर रहने लगता है। हमारे पेट में खाना पचाने के लिए जो एसिड बनता है, यह बैक्टीरिया उस तेज एसिड में भी आसानी से जिंदा रह जाता है। यह धीरे-धीरे पेट की इस सुरक्षा परत को कमजोर करने लगता है, जिससे एसिड सीधे पेट के अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है और घाव (अल्सर) बन जाते हैं।