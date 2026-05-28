गर्मी में पैर सूजने से चप्पल-जूता टाइट लगना क्या नार्मल है? फिजिशियन से जानें Heat Edema के कारण

गर्मियों में इस परेशानी से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि आप खूब पानी पिएं। दिनभर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीकर शरीर को हाइड्रेटेड रखें। ऑफिस में लगातार एक ही जगह पर पैर लटकाकर बैठने से बचें, हर एक घंटे में थोड़ा उठकर टहल लें। शाम को घर लौटने के बाद थोड़ी देर पीठ के बल लेट जाएं और पैरों के नीचे 2-3 तकिए लगा लें, इससे पैरों का पानी वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा और सूजन कम होगी। खाने में ऊपर से नमक लेना बंद करें और ढीले-कंफर्टेबल जूते-चप्पल ही पहनें।