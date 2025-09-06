भारत की पहली टेस्ला कार खरीदने वाले ‘मंत्री’ के पास कितनी संपत्ति? Rapido को लेकर विवादों में भी घिर चुके

वहीं, विपक्ष ने सरनाइक को भारत की पहली टेस्ला कार खरीदने को लेकर जमकर घेरा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि एक तरफ पीएम मोदी 'मेक इन इंडिया' नारे को बुलंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ, उनके नेता अमेरिकी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। फिलहाल, इसपर सरनाइक ने कोई जवाब नहीं दिया है।