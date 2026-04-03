Amazon-Flipkart से सस्ती शॉपिंग करने के 5 ‘सीक्रेट’ तरीके: अब नहीं लूटेंगे सेलर्स!

ज्यादातर लोग ऑनलाइन वेबसाइटों पर सामान का डिस्काउंट परसेंटेज देखते ही उसे खरीदने लगते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। दरअसल, ज्यादातर सामानों की कीमतें शेयर मार्केट की तरह बदलती रहती हैं। सेल के नाम पर कई बार कीमतें घटाने के बजाय बढ़ा दी जाती हैं। इससे बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि जो भी चीज चाहिए उसे एड टू कार्ट करके रखें और उसके दाम देखते रहें। इसके अलावा आप प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके भी पता लगा सकते हैं कि कब पैसे कम हुए और कब बढ़े। ये आपको एक ग्राफ दिखाती हैं जिससे पता चल जाता है कि पिछले हफ्ते या महीने में उस सामान की असली कीमत क्या थी। अगर ग्राफ नीचे हो, तभी ऑर्डर करना सही रहता है।