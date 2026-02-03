Polar Night: ​सूरज यहां सोना भूल जाता है! जानिए उन जगहों के बारे में जहां महीनों तक नहीं होती रात

Polar Night: ​क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि रात के 12 बज रहे हों और बाहर सूरज चमक रहा हो? या फिर दोपहर के 2 बजे हों और चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हो? सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसी जगह मौजूद हैं जहां कुदरत का यह अनोखा करिश्मा हर साल देखने को मिलता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में 'मिडनाइट सन' (Midnight Sun) और 'पोलर नाइट' (Polar Night) कहा जाता है। ​आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है और वो कौन से शहर हैं जहां घड़ी तो बदलती है, पर आसमान का रंग नहीं।