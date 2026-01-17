Nipah Virus Alert: कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है यह वायरस, सिर्फ 12 घंटे में कोमा में जा सकता है मरीज!

Nipah Virus Alert: हाल ही में बहुत तेजी से फैलता हुआ चर्चा का विषय बना हुआ है निपाह वायरस। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्वास्थ्य विभाग ने एक विशेष जांच टीम का गठन किया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि सामान्य रूप से स्थानीय चमगादड़ों में भी यह वायरस पाया जाता है क्या? निपाह एक जानलेवा संक्रमण है और इसकी मृत्यु दर भी 45 से 75% है जो आम वायरस से कहीं ज्यादा है। 12 से 14 घंटों के अंदर इससे संक्रमित व्यक्ति कोमा के अंदर जा सकता है। आइए जानते हैं निपाह वायरस क्या है? इसके कारण क्या होते हैं? निपाह वायरस के लक्षण और बचाव के उपाय क्या होते हैं?