Nipah Virus Alert: बंगाल में ‘मौत के वायरस’ की वापसी? निपाह के 2 संदिग्ध मिलते ही केंद्र ने बजा दी खतरे की घंटी!

इस विशेष टीम में देश के कई बड़े और भरोसेमंद संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हैं। इनमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक हाइजीन, कोलकाता, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV), पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी (NIE), चेन्नई, AIIMS कल्याणी और पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत वन्यजीव विभाग के विशेषज्ञ शामिल हैं। ये सभी मिलकर राज्य सरकार को तकनीकी और स्वास्थ्य से जुड़ी मदद दे रहे हैं।