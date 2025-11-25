Marburg Virus Outbreak: मारबर्ग वायरस का फिर फैला कहर, अब तक 500 से ज्यादा मौतें! जानें इसके खतरनाक लक्षण

यह वायरस पहले भी अफ्रीका के कई देशों में कहर बरपा चुका है। पिछले साल रवांडा में मारबर्ग वायरस के 66 केस मिले थे, जिनमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। इससे पहले 2023 में इक्वेटोरियल गिनी में 40 लोग संक्रमित हुए और उनमें से 35 की जान चली गई। सबसे भयानक प्रकोप 2004 से 2005 में अंगोला में देखा गया, जहां 252 संक्रमितों में से 227 लोग नहीं बच पाए। अब तक यह बीमारी डीआर कांगो, युगांडा, गिनी, घाना, तंजानिया और रवांडा जैसे अफ्रीकी देशों तक सीमित रही है, लेकिन इसकी हाई मौत दर ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। इतिहास में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत इस वायरस से हो चुकी है।