African Swine Fever: क्या है अफ्रीकी स्वाइन फीवर? जिसके फैलने से नासिक में सील हुआ पूरा इलाका, जानें इसके लक्षण और बचाव

अफ्रीकी स्वाइन फीवर एक अत्यंत खतरनाक और तेजी से फैलने वाली वायरल बीमारी है, जो केवल घरेलू और जंगली सूअरों को प्रभावित करती है। इसकी खास बात यह है कि इसका कोई इलाज या वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है। संक्रमित सूअरों की मृत्यु दर 90 से 100 प्रतिशत तक हो सकती है। वायरस लंबे समय तक सतहों, कपड़ों, गाड़ियों, जूतों और चारे पर जीवित रह सकता है। यह वायरस मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाता और न ही इंसानों में फैलता है। लेकिन पशुपालन, मीट उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ता है।