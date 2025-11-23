महाराष्ट्र: अफ्रीकी स्वाइन फीवर से हड़कंप, प्रशासन अलर्ट पर, क्या इंसानों के लिए भी है खतरा?

टीम ने एक किलोमीटर के दायरे में सैंपल लेने की कोशिश की, लेकिन कोई सूअर नहीं मिला। अधिकारियों ने बताया कि यह ज़रूरी है कि क्षेत्र में किसी भी बीमार या संदिग्ध हालत वाले सूअर की तुरंत जानकारी दी जाए। वार्ड मेंबर्स को भी सतर्क रहने और मृत सूअर मिलने पर तत्काल सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जांच की जा सके कि कहीं वह भी इस वायरस से संक्रमित तो नहीं था।