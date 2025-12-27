27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

एनडीए में शामिल होंगे शरद पवार…शिंदे के मंत्री के दावे से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज

Maharashtra Politics: शिवसेना (एकनाथ शिंदे) के मंत्री संजय शिरसाट ने दावा किया है कि भविष्य में शरद पवार एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में उथल-पुथल मची हुई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Imran Ansari

Dec 27, 2025

Sharad Pawar to join NDA stirs up Maharashtra politics

Maharashtra Politics: शिवसेना (एकनाथ शिंदे) के मंत्री संजय शिरसाट ने एक ऐसा बयान दिया है,जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल, उन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में शरद पवार भी एनडीए का हिस्सा होने वाले हैं। बता दें कि महाराष्ट्र नगर निगम का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर शरद पवार की एनसीपी पार्टी अजीत पवार की एनसीपी से गठबंधन करने के लिए बात कर रही है। इसी को लेकर सिरसा का यह बयान सामने आया है।

एकनाथ शिंदे के मंत्री ने दावा किया है कि दोनों एनसीपी गुट का आपस में बातचीत शरद पवार के अंततः एनडीए में शामिल होने का संकेत है। उन्होंने आने वाले समय में शरद पवार के एनडीए में शामिल होने की संभावना जताई है। इसके साथ कहा है कि "क्या कभी किसी ने सोचा था कि वे उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाएंगे? लेकिन वे उद्धव ठाकरे ( शिवसेना) के साथ गए और उद्धव ठाकरे सत्ता में बने रहे। जब उन्होंने सोनिया गांधी का विरोध किया और कांग्रेस छोड़ दी, फिर तुरंत उनके साथ गठबंधन कर लिया। अगर वे एनडीए में शामिल होते हैं तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगर आप राजनीति का अध्ययन करें तो यह उनका राजनीतिक करियर रहा है।"

शरद पवार की पार्टी ने दी सफाई

एनडीए में शामिल होने वाले आरोप को शरद पवार की पार्टी ने फिलहाल खंडन कर दिया है। पार्टी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि यह हमारी ईमानदारी पर संदेह पैदा करने का प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि इन टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। वहीं, उद्धव बालासाहेब ठाकरे की सेना और कांग्रेस के नेता एनसीपी (एसपी) द्वारा राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भाजपा के साथ जुड़ने वाली बात से खफा नजर आ रहे हैं।

कई गुटों से चल रही बातचीत

जयंत पाटिल ने यह स्पष्ट किया कि एनसीपी (एसपी) मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए यूबीटी सेना-एमएनएस गठबंधन और कांग्रेस दोनों के साथ अलग-अलग बातचीत कर रही है। उन्होंने बताया कि हमारे पास दो अलग-अलग टीम है, एक टीम कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा कर रही है, जबकि दूसरी मुंबई नगर निगम चुनावों में यूबीटी सेना-एमएनएस गठबंधन से बातचीत कर रही है। पाटिल ने पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में अजीत पवार गुट के साथ पार्टी की चर्चा का भी बचाव किया। उनका कहना था कि नगर निगमों में कांग्रेस और शिवसेना के साथ गठबंधन हमारी प्राथमिकता रही है। हालांकि, इन निगमों में जब हम अलग नहीं थे, तब हमारे पास अधिक पार्षद थे। इसलिए, वर्तमान में हम संभावित गठबंधनों का मूल्यांकन कर रहे हैं।

जीत की आस…गठबंधन की तलाश

सियासी पंडितों का मानना है कि स्थानीय निकाय चुनावों में महा विकास अघाड़ी का प्रभाव कमजोर पड़ गया है, क्योंकि हर पार्टी ने अलग-अलग गठबंधन पर ध्यान केंद्रित कर लिया है। मुंबई में यूबीटी सेना ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठबंधन किया है, जिससे कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके अलावा, पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ के अलावा, एनसीपी (एसपी) ठाणे और कोल्हापुर नगर निगमों में भी संभावित गठबंधन की तलाश कर रही है।

शरद पवार गुट ने 40 से 454 सीट मांगी

पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ महानगरपालिका चुनाव को लगातार महाराष्ट्र की सियासत में लगातार उठापटक देखने को मिल रहा है। इस चुनाव में एनसीपी के दोनों गुटों के बीच गठबंधन की बात चल रही है, जिसमें शरद पवार की एनसीपी 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही है। वहीं, अजीत गुट की एनसीपी 30 सीट देने के लिए तैयार है।

ये भी पढ़ें

रातभर समुद्र में तैरती रहीं 7 साल की सारा, 9 घंटे 32 मिनट में पूरी की 36 KM की दूरी…रच दिया इतिहास
मुंबई
Mumbai Sara Abhijeet Vartak created history swimming 36 km in the sea

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Updated on:

27 Dec 2025 03:04 pm

Published on:

27 Dec 2025 03:03 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / एनडीए में शामिल होंगे शरद पवार…शिंदे के मंत्री के दावे से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

17 अप्रैल को अब अकेले गर्जेंगे सलमान खान: क्लैश के डर से ‘अल्फा’ की रिलीज डेट फिर हुई पोस्टपोन

Alia Bhatt Alpha not Clash With Salman Khan Battle Of Galwan on 17 april 2026
बॉलीवुड

कानूनी कार्रवाई करेंगे… अक्षय खन्ना बहुत ‘टॉक्सिक’ है; ‘दृश्यम 3’ के निर्माता का फूटा गुस्सा, सामने आई वजह

Akshaye Khanna
बॉलीवुड

बर्थडे पर सलमान खान का सरप्राइज, Battle of Galwan का टीजर रिलीज होते ही मचा तहलका

Battle of Galwan Teaser Out
बॉलीवुड

शूटिंग के वक्त कांप उठे स्टार्स, ‘भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री’ से जुड़े जानें खौफनाक सच

शूटिंग के वक्त कांप उठे स्टार्स, 'भय: द गौरव तिवारी मिस्ट्री' से जुड़े जानें खौफनाक सच
बॉलीवुड

Ex पति की मौत के बाद 44 साल की ये फेमस एक्ट्रेस करेंगी दूसरी शादी? बेटी के लिए कही ये बड़ी बात

Shubhangi Atre On Second Wedding after ex husband death and divorce
TV न्यूज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.