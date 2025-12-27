एनडीए में शामिल होंगे शरद पवार…शिंदे के मंत्री के दावे से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज

जयंत पाटिल ने यह स्पष्ट किया कि एनसीपी (एसपी) मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए यूबीटी सेना-एमएनएस गठबंधन और कांग्रेस दोनों के साथ अलग-अलग बातचीत कर रही है। उन्होंने बताया कि हमारे पास दो अलग-अलग टीम है, एक टीम कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा कर रही है, जबकि दूसरी मुंबई नगर निगम चुनावों में यूबीटी सेना-एमएनएस गठबंधन से बातचीत कर रही है। पाटिल ने पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में अजीत पवार गुट के साथ पार्टी की चर्चा का भी बचाव किया। उनका कहना था कि नगर निगमों में कांग्रेस और शिवसेना के साथ गठबंधन हमारी प्राथमिकता रही है। हालांकि, इन निगमों में जब हम अलग नहीं थे, तब हमारे पास अधिक पार्षद थे। इसलिए, वर्तमान में हम संभावित गठबंधनों का मूल्यांकन कर रहे हैं।