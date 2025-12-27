एनडीए में शामिल होंगे शरद पवार…शिंदे के मंत्री के दावे से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज

Maharashtra Politics: शिवसेना (एकनाथ शिंदे) के मंत्री संजय शिरसाट ने एक ऐसा बयान दिया है,जिसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल, उन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में शरद पवार भी एनडीए का हिस्सा होने वाले हैं। बता दें कि महाराष्ट्र नगर निगम का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर शरद पवार की एनसीपी पार्टी अजीत पवार की एनसीपी से गठबंधन करने के लिए बात कर रही है। इसी को लेकर सिरसा का यह बयान सामने आया है।
एकनाथ शिंदे के मंत्री ने दावा किया है कि दोनों एनसीपी गुट का आपस में बातचीत शरद पवार के अंततः एनडीए में शामिल होने का संकेत है। उन्होंने आने वाले समय में शरद पवार के एनडीए में शामिल होने की संभावना जताई है। इसके साथ कहा है कि "क्या कभी किसी ने सोचा था कि वे उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाएंगे? लेकिन वे उद्धव ठाकरे ( शिवसेना) के साथ गए और उद्धव ठाकरे सत्ता में बने रहे। जब उन्होंने सोनिया गांधी का विरोध किया और कांग्रेस छोड़ दी, फिर तुरंत उनके साथ गठबंधन कर लिया। अगर वे एनडीए में शामिल होते हैं तो यह आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगर आप राजनीति का अध्ययन करें तो यह उनका राजनीतिक करियर रहा है।"
एनडीए में शामिल होने वाले आरोप को शरद पवार की पार्टी ने फिलहाल खंडन कर दिया है। पार्टी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि यह हमारी ईमानदारी पर संदेह पैदा करने का प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि इन टिप्पणियों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। वहीं, उद्धव बालासाहेब ठाकरे की सेना और कांग्रेस के नेता एनसीपी (एसपी) द्वारा राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर भाजपा के साथ जुड़ने वाली बात से खफा नजर आ रहे हैं।
जयंत पाटिल ने यह स्पष्ट किया कि एनसीपी (एसपी) मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए यूबीटी सेना-एमएनएस गठबंधन और कांग्रेस दोनों के साथ अलग-अलग बातचीत कर रही है। उन्होंने बताया कि हमारे पास दो अलग-अलग टीम है, एक टीम कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा कर रही है, जबकि दूसरी मुंबई नगर निगम चुनावों में यूबीटी सेना-एमएनएस गठबंधन से बातचीत कर रही है। पाटिल ने पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में अजीत पवार गुट के साथ पार्टी की चर्चा का भी बचाव किया। उनका कहना था कि नगर निगमों में कांग्रेस और शिवसेना के साथ गठबंधन हमारी प्राथमिकता रही है। हालांकि, इन निगमों में जब हम अलग नहीं थे, तब हमारे पास अधिक पार्षद थे। इसलिए, वर्तमान में हम संभावित गठबंधनों का मूल्यांकन कर रहे हैं।
सियासी पंडितों का मानना है कि स्थानीय निकाय चुनावों में महा विकास अघाड़ी का प्रभाव कमजोर पड़ गया है, क्योंकि हर पार्टी ने अलग-अलग गठबंधन पर ध्यान केंद्रित कर लिया है। मुंबई में यूबीटी सेना ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठबंधन किया है, जिससे कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके अलावा, पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ के अलावा, एनसीपी (एसपी) ठाणे और कोल्हापुर नगर निगमों में भी संभावित गठबंधन की तलाश कर रही है।
पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ महानगरपालिका चुनाव को लगातार महाराष्ट्र की सियासत में लगातार उठापटक देखने को मिल रहा है। इस चुनाव में एनसीपी के दोनों गुटों के बीच गठबंधन की बात चल रही है, जिसमें शरद पवार की एनसीपी 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही है। वहीं, अजीत गुट की एनसीपी 30 सीट देने के लिए तैयार है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग