सिद्धू मूसेवाला की मौत के चार साल बाद मां का खुलासा, भावुक होकर चरण कौर बोलीं- आज भी मेरे लिए ‘गग्गू’

Sidhu Moosewala Mother Calls Him Gaggu: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के चर्चित नाम सिद्धू मूसेवाला को भले ही फैंस एक सुपरस्टार के रूप में जानते हों, लेकिन उनकी मां चरण कौर के लिए वो हमेशा ‘गग्गू’ ही रहे। मूसेवाला की मौत के लगभग चार साल बाद हालिया बातचीत में चरण कौर ने बताया कि बेटे की शोहरत, नाम और सफलता ने उनके रिश्ते की सादगी और ममता को कभी नहीं बदला। चरण कौर ने हाल ही में इंटरव्यू के दौरान एक बार फिर बेटे को याद किया।