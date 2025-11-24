बार-बार बुखार, संक्रमण को हल्के में लेना खतरनाक

नई दिल्ली/ जयपुर. राजस्थान में बच्चों में रक्त कैंसर के मामलों पर हुए पहले स्थानीय अध्ययन ने चेताया है कि बार-बार बुखार आने, प्लेटलेट घटने, संक्रमण और लिवर या तिल्ली बढऩे जैसे लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। रक्त कैंसर की चपेट में आए 124 बच्चों पर जारी रिपोर्ट में बताया गया कि उनमें से 97 बच्चों (यानी करीब 78 फीसदी) में बुखार सबसे आम लक्षण था। इसी तरह शरीर पर नीले-काले निशान या नाक, मसूड़ों, त्वचा आदि से खून बहना 34 फीसदी मामलों में लक्षण था, तो भूख न लगना 31.5 फीसदी, संक्रमण 30.6 फीसदी और शारीरिक कमजोर 26.6 फीसदी मामलों में मिला। इनकी जांच में 35.5 फीसदी बच्चों में लिवर बढऩा, 29.8 फीसदी में तिल्ली बढऩा और 19.3 फीसदी के गले, बगल या कमर के पास लिम्फ नोड्स या गांठ लक्षण के रूप में मिलीं। एक अन्य लक्षण एनीमिया भी था। बच्चों का औसत हीमोग्लोबिन सिर्फ 7.2 ग्राम था, जबकि सामान्य बच्चे में 11.5 से ऊपर होना चाहिए।यह रिपोर्ट सवाई माधोपुर और अलवर के राजकीय चिकित्सालयों और भरतपुर के श्री जगन्नाथ पहाडिय़ा व जयपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से जुड़े चिकित्सकों की टीम ने तैयार की है। बताया गया कि यह अभिभावकों के लिए संकेत की तरह है। रक्त कैंसर जितनी जल्दी पकड़ में आता है, इलाज उतनी ही आसानी से होता है। 90 से 95 फीसदी मामलों में अब पूरा इलाज संभव है।