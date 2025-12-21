U19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान से हारी टीम इंडिया, लेकिन कप्तान आयुष म्हात्रे ने बताई खुशी की बात

रविवार को दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में खेले गए अंडर 19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान ने भारतीय टीम को 191 रन से हराकर दूसरी बार खिताब जीता। इससे पहले पाकिस्तान की अंडर 19 टीम साल 2012 में भारत के साथ संयुक्त विजेता रही थी। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 347 रन बनाए। 348 रन के जवाब में भारतीय टीम 27वें ओवर में 156 रन पर ढेर हो गई। टीम इंडिया 191 रन से मुकबला हार गई। इस हार के बाद टीम के सबसे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रोते हुए नजर आए, तो कप्तान मैच के बाद खुशी की बात बताई।