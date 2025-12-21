U19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान से हारी टीम इंडिया, लेकिन कप्तान आयुष म्हात्रे ने बताई खुशी की बात

आयुष और वैभव (फोटो- BCCI)
रविवार को दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में खेले गए अंडर 19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान ने भारतीय टीम को 191 रन से हराकर दूसरी बार खिताब जीता। इससे पहले पाकिस्तान की अंडर 19 टीम साल 2012 में भारत के साथ संयुक्त विजेता रही थी। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 347 रन बनाए। 348 रन के जवाब में भारतीय टीम 27वें ओवर में 156 रन पर ढेर हो गई। टीम इंडिया 191 रन से मुकबला हार गई। इस हार के बाद टीम के सबसे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रोते हुए नजर आए, तो कप्तान मैच के बाद खुशी की बात बताई।
अंडर-19 एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान से हार के बाद कप्तान आयुष म्हात्रे ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला बिल्कुल साफ था। आयुष ने कहा, "पाकिस्तान ने अच्छी बल्लेबाजी की। जब हम लक्ष्य का पीछा कर रहे थे, तो हमारा प्लान पूरे 50 ओवर खेलने का था, लेकिन आज का दिन हमारे लिए अच्छा नहीं रहा। हमने फील्डिंग भी अच्छी नहीं की।" उन्होंने पाकिस्तान की बल्लेबाजी की तारीफ भी की। साथ ही आयुष ने यह भी कहा कि टूर्नामेंट कुल मिलाकर टीम इंडिया के लिए काफी अच्छा रहा।
आपको बता दें कि टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले समीर मिन्हास को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने पांच मैचों की पांच पारियों में 157 की औसत और 117 की स्ट्राइक रेट से 471 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 41 चौके और 19 छक्के लगाए। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर अभिज्ञान कुंडू रहे, जिन्होंने 276 रन बनाए। इसके बाद अहमद हुसैन ने 268, वैभव सूर्यवंशी ने 261 और अयान मिसबाह ने 243 रन बनाए।
सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में भारत के दीपेश देवेंद्रन पहले स्थान पर रहे, जिन्होंने 14 विकेट चटकाए। उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 35 ओवर गेंदबाजी की। इसके बाद पाकिस्तान के अब्दुल सुभान ने चार मैचों में 13 विकेट, मोहम्मद सय्यम ने पांच मैचों में 10 विकेट, अली राजा ने पांच मैचों में 9 विकेट और मोहम्मद अकरम ने तीन मैचों में 9 विकेट हासिल किए।
अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान की यह दूसरी खिताबी जीत है। भारतीय टीम अब तक 8 बार यह खिताब जीत चुकी है और एक बार पाकिस्तान के साथ संयुक्त विजेता भी रही है। वहीं अफगानिस्तान एक बार खिताब जीत चुका है, जबकि बांग्लादेश की टीम दो बार चैंपियन बनी है। श्रीलंका को अभी भी अपने पहले अंडर-19 एशिया कप खिताब का इंतजार है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग