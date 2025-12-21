21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

U19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान से हारी टीम इंडिया, लेकिन कप्तान आयुष म्हात्रे ने बताई खुशी की बात

अंडर-19 एशिया कप के खिताबी मुकाबले में हार के बाद टीम इंडिया के कप्तान आयुष म्हात्रे ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया, साथ ही अच्छी बात का भी जिक्र किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 21, 2025

Ayush Mhatre and Vaibhav Suryavanshi

आयुष और वैभव (फोटो- BCCI)

रविवार को दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में खेले गए अंडर 19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान ने भारतीय टीम को 191 रन से हराकर दूसरी बार खिताब जीता। इससे पहले पाकिस्तान की अंडर 19 टीम साल 2012 में भारत के साथ संयुक्त विजेता रही थी। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 347 रन बनाए। 348 रन के जवाब में भारतीय टीम 27वें ओवर में 156 रन पर ढेर हो गई। टीम इंडिया 191 रन से मुकबला हार गई। इस हार के बाद टीम के सबसे युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी रोते हुए नजर आए, तो कप्तान मैच के बाद खुशी की बात बताई।

कप्तान ने बताई हार की वजह

अंडर-19 एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में पाकिस्तान से हार के बाद कप्तान आयुष म्हात्रे ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है। उन्होंने बताया कि टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला बिल्कुल साफ था। आयुष ने कहा, "पाकिस्तान ने अच्छी बल्लेबाजी की। जब हम लक्ष्य का पीछा कर रहे थे, तो हमारा प्लान पूरे 50 ओवर खेलने का था, लेकिन आज का दिन हमारे लिए अच्छा नहीं रहा। हमने फील्डिंग भी अच्छी नहीं की।" उन्होंने पाकिस्तान की बल्लेबाजी की तारीफ भी की। साथ ही आयुष ने यह भी कहा कि टूर्नामेंट कुल मिलाकर टीम इंडिया के लिए काफी अच्छा रहा।

आपको बता दें कि टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले समीर मिन्हास को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने पांच मैचों की पांच पारियों में 157 की औसत और 117 की स्ट्राइक रेट से 471 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 41 चौके और 19 छक्के लगाए। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर अभिज्ञान कुंडू रहे, जिन्होंने 276 रन बनाए। इसके बाद अहमद हुसैन ने 268, वैभव सूर्यवंशी ने 261 और अयान मिसबाह ने 243 रन बनाए।

सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में भारत के दीपेश देवेंद्रन पहले स्थान पर रहे, जिन्होंने 14 विकेट चटकाए। उन्होंने टूर्नामेंट में कुल 35 ओवर गेंदबाजी की। इसके बाद पाकिस्तान के अब्दुल सुभान ने चार मैचों में 13 विकेट, मोहम्मद सय्यम ने पांच मैचों में 10 विकेट, अली राजा ने पांच मैचों में 9 विकेट और मोहम्मद अकरम ने तीन मैचों में 9 विकेट हासिल किए।

8 ट्रॉफी टीम इंडिया के पास

अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान की यह दूसरी खिताबी जीत है। भारतीय टीम अब तक 8 बार यह खिताब जीत चुकी है और एक बार पाकिस्तान के साथ संयुक्त विजेता भी रही है। वहीं अफगानिस्तान एक बार खिताब जीत चुका है, जबकि बांग्लादेश की टीम दो बार चैंपियन बनी है। श्रीलंका को अभी भी अपने पहले अंडर-19 एशिया कप खिताब का इंतजार है।

ये भी पढ़ें

चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद सरफराज अहमद ने भारत को दिया दूसरा जख्म, नहीं भूलेगी यंग इंडिया
क्रिकेट
Champions Trophy 2017

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

21 Dec 2025 09:31 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / U19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान से हारी टीम इंडिया, लेकिन कप्तान आयुष म्हात्रे ने बताई खुशी की बात

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

एशेज सीरीज हारते ही बेन स्टोक्स का टूटा सब्र का बांध, जानें किसे ठहराया सबसे बड़ा गुनहगार

Ben Stokes
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी ने बताई पाकिस्तानियों की ‘औकात’, बॉलर ने उकसाया तो दिया ऐसा जवाब, बौखला जाएंगे पड़ोसी

Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट

पाकिस्तान से हार के बाद रोने लगे वैभव सूर्यवंशी! एक गलती की वजह से टूट गया सपना

IND vs PAK
क्रिकेट

चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद सरफराज अहमद ने भारत को दिया दूसरा जख्म, नहीं भूलेगी यंग इंडिया

Champions Trophy 2017
क्रिकेट

फाइनल में टीम इंडिया से हुई बड़ी गलती, पाकिस्तान बना एशिया कप चैंपियन, ये खिलाड़ी रहा हार का विलेन

U19 Team India
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.