वैभव सूर्यवंशी ने बताई पाकिस्तानियों की ‘औकात’, बॉलर ने उकसाया तो दिया ऐसा जवाब, बौखला जाएंगे पड़ोसी

सूर्यवंशी ने अपने जूते की ओर इशारा करते हुए अली राजा को ऐसा जवाब दिया, जैसे वह कह रहे हों कि “तुम मेरे जूते की धूल हो।” इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि टूर्नामेंट में सूर्यवंशी ने पांच मैचों की पांच पारियों में 52.20 की औसत और 182 की स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 18 चौके और 20 छक्के जड़े। इस टूर्नामेंट में वह सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रहे। हालांकि सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान के समीर मिन्हास ने बनाए, जिन्होंने 157 की औसत से 471 रन जड़े।