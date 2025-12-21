21 दिसंबर 2025,

क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी ने बताई पाकिस्तानियों की ‘औकात’, बॉलर ने उकसाया तो दिया ऐसा जवाब, बौखला जाएंगे पड़ोसी

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली राजा ने वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेने के बाद कुछ ऐसा कहा, जिसके बाद भारतीय सलामी बल्लेबाज ने उन्हें करारा जवाब दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 21, 2025

Vaibhav Sooryavanshi

वैभव सूर्यवंशी और अली राजा (फोटो- Sony Liv)

क्रिकेट के मैदान पर इंडिया और पाकिस्तान के खिलाड़ी उतरें और दोनों के बीच बवाल न हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। रविवार को भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 टीमें एशिया कप के खिताब के लिए आमने-सामने उतरीं। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 348 रन का लक्ष्य रखा।

इसके बाद वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे ने टीम इंडिया की पारी की शुरुआत की। आयुष म्हात्रे सिर्फ 26 रन बनाकर आउट हो गए। इससे पहले कप्तान आयुष मंत्रा सिर्फ दो रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी 26 रन बनाकर चलते बने। इन तीनों बल्लेबाजों को अली राजा ने आउट किया।

अली राजा के जश्न के बाद शुरू हुआ विवाद

दो विकेट लेने के बाद अली राजा का जश्न ही विवाद की वजह बन गया। दरअसल, जब वैभव सूर्यवंशी आउट होकर पवेलियन जा रहे थे, तब अली राजा ने उनसे कुछ कहा। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने उन्हें ऐसा जवाब दिया, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। पारी के पांचवें ओवर में अली राजा गेंदबाजी कर रहे थे और उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को आउट किया। इसके बाद उन्होंने गुस्से में कुछ कहा, जिसके जवाब में सूर्यवंशी ने जो रिएक्शन दिया, वह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

सूर्यवंशी ने अपने जूते की ओर इशारा करते हुए अली राजा को ऐसा जवाब दिया, जैसे वह कह रहे हों कि “तुम मेरे जूते की धूल हो।” इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि टूर्नामेंट में सूर्यवंशी ने पांच मैचों की पांच पारियों में 52.20 की औसत और 182 की स्ट्राइक रेट से 261 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 18 चौके और 20 छक्के जड़े। इस टूर्नामेंट में वह सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रहे। हालांकि सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान के समीर मिन्हास ने बनाए, जिन्होंने 157 की औसत से 471 रन जड़े।

भारत के लिए अभिज्ञान कुंडू ने सबसे ज्यादा 276 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतने के बावजूद गेंदबाजी करने का फैसला किया और यही हार की सबसे बड़ी वजह साबित हुई। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 347 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिससे भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनता गया। जब भारतीय पारी शुरू हुई, तो एक भी अच्छी साझेदारी नहीं हो सकी और टीम इंडिया 27वें ओवर में ही 156 रन पर ऑलआउट हो गई।

चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद सरफराज अहमद ने भारत को दिया दूसरा जख्म, नहीं भूलेगी यंग इंडिया
क्रिकेट
Champions Trophy 2017

