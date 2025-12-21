21 दिसंबर 2025,

क्रिकेट

चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद सरफराज अहमद ने भारत को दिया दूसरा जख्म, नहीं भूलेगी यंग इंडिया

2017 में खेले गए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में सरफराज अहमद की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम ने भारतीय टीम को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया था। अब सरफराज की मेंटरशिप में यंग पाकिस्तान ने एशिया कप जीत लिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 21, 2025

Champions Trophy 2017

चैंपियंस ट्रॉफी 2017 (फोटो- ICC)

India U19 vs Pakistan U19: रविवार को दुबई के आईसीसी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान ने भारतीय टीम को 191 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 347 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। समीर मिन्हास ने एक बार फिर धमाकेदार बल्लेबाजी की और 113 गेंदों में 172 रन कूट डाले। इससे पहले उन्होंने मलेशिया के खिलाफ 177 रन की पारी खेली थी। जवाब में भारतीय टीम 27वें ओवर में सिर्फ 156 रन ही बना सकी। इस मुकाबले में न वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चला और न ही कप्तान आयुष म्हात्रे कमाल कर पाए।

सरफराज की टीम ने 2017 में टीम इंडिया को दी थी शिकस्त

इस खिताबी मुकाबले को देखकर 2017 में आयोजित आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की याद आती है, जब पाकिस्तान ने भारतीय टीम को हरा दिया था। उस मुकाबले की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, जब भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। अजहर अली और फखर ज़मान ने पाकिस्तान को शानदार शुरुआत दिलाई। फखर ज़मान ने शतक जड़ा। पाकिस्तान ने 50 ओवर में चार विकेट गंवाकर 338 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया।

जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और 33 रन के स्कोर पर रोहित शर्मा, विराट कोहली और शिखर धवन पवेलियन लौट गए। इसके बाद 54 रन के स्कोर तक महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह भी एक के बाद एक आउट हो गए। हार्दिक पंड्या ने रवींद्र जडेजा के साथ मिलकर टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें जगाईं, लेकिन जैसे ही पंड्या रनआउट हुए, टीम की सारी उम्मीदें धुल गईं और भारतीय टीम 180 रन से वह मुकाबला हार गई।

उस समय पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद थे। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान की टीम अब तक कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सकी है। आज अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में यंग पाकिस्तान ने अंडर-19 टीम इंडिया को हराकर खिताब जीत लिया। पाकिस्तान की अंडर-19 टीम के मेंटर भी सरफराज अहमद ही हैं।

सरफराज का अंतरराष्ट्रीय करियर

सरफराज ने पाकिस्तान के लिए 54 टेस्ट, 117 वनडे और 61 टी20 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उन्होंने टेस्ट में 3031, वनडे में 2315 और टी20 में 818 रन बनाए। साल 2021 के बाद उन्हें वनडे टीम से और 2023 के बाद उन्हें टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया था। 2021 में ही उन्हें व्हाइट बॉल क्रिकेट से दूर कर दिया गया था। हालांकि 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में वापसी जरूर की, लेकिन इस सीरीज के बाद उन्हें फिर कभी टीम में शामिल नहीं किया गया।

