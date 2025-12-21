चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के बाद सरफराज अहमद ने भारत को दिया दूसरा जख्म, नहीं भूलेगी यंग इंडिया

India U19 vs Pakistan U19: रविवार को दुबई के आईसीसी क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान ने भारतीय टीम को 191 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 347 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। समीर मिन्हास ने एक बार फिर धमाकेदार बल्लेबाजी की और 113 गेंदों में 172 रन कूट डाले। इससे पहले उन्होंने मलेशिया के खिलाफ 177 रन की पारी खेली थी। जवाब में भारतीय टीम 27वें ओवर में सिर्फ 156 रन ही बना सकी। इस मुकाबले में न वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चला और न ही कप्तान आयुष म्हात्रे कमाल कर पाए।