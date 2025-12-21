समीर मिन्हास ने उड़ाई गेंदबाजों की धज्जियां, एशिया कप जीतने के लिए टीम इंडिया के सामने इतना बड़ा लक्ष्य

इसके बाद समीर को अहमद हुसैन का साथ मिला और दोनों ने टीम को 260 रन तक पहुंचा दिया। अहमद हुसैन अर्धशतक पूरा करने के बाद आउट हुए। उसके बाद कप्तान फरहान युसूफ ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 18 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दूसरी ओर समीर मिन्हास छक्कों-चौकों की बारिश करते रहे और अपना शतक पूरा किया। 43वें ओवर में जब पाकिस्तान का स्कोर 300 रन के पार था, तब समीर 113 गेंदों में 172 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 17 चौके और 9 छक्के लगाए। इस पारी की बदौलत पाकिस्तान ने 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 347 रन बनाए।