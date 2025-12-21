21 दिसंबर 2025,

समीर मिन्हास ने उड़ाई गेंदबाजों की धज्जियां, एशिया कप जीतने के लिए टीम इंडिया के सामने इतना बड़ा लक्ष्य

U19 Asia Cup 2025 Final: आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 247 रन बनाए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 21, 2025

Samir Minhas

समीर मिन्हास (फोटो- ACC)

U19 Asia Cup 2025 IND vs PAK Update: अंडर 19 एशिया कप 2025 के खिताबी मुकाबले में भारतीय टीम को जीत हासिल करने के लिए 347 रन का लक्ष्य मिला है। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 347 रन बनाए। यह किसी भी फॉर्मेट समीर मिन्हास ने 113 गेंद में 172 रनों की पारी खेली, जिसमें 9 छक्के और 17 चौके शामिल थे। इसके अलावा अहमद हुसैन ने शानदार अर्धशतक जड़ा। जो टीम एक समय 400 रन के पार जाती नजर आ रही थी, वह 350 रन के पहले ही रुक गई।

समीर ने खेली शानदार पारी

इससे पहले टीम इंडिया के कप्तान आयुष म्हात्रे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हमजा जहूर और समीर मिन्हास ने पारी की शुरुआत की। टीम इंडिया को चौथे ओवर में पहली सफलता मिली, जब अनिल पटेल ने हमजा को पवेलियन की राह दिखाई। इसके बाद समीर मिन्हास और उस्मान खान ने पारी को संभाला और टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया। उस्मान खान 35 रन बनाकर आउट हुए, तो समीर ने अपना अर्धशतक पूरा किया।

इसके बाद समीर को अहमद हुसैन का साथ मिला और दोनों ने टीम को 260 रन तक पहुंचा दिया। अहमद हुसैन अर्धशतक पूरा करने के बाद आउट हुए। उसके बाद कप्तान फरहान युसूफ ज्यादा देर टिक नहीं पाए और 18 गेंदों में 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दूसरी ओर समीर मिन्हास छक्कों-चौकों की बारिश करते रहे और अपना शतक पूरा किया। 43वें ओवर में जब पाकिस्तान का स्कोर 300 रन के पार था, तब समीर 113 गेंदों में 172 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 17 चौके और 9 छक्के लगाए। इस पारी की बदौलत पाकिस्तान ने 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 347 रन बनाए।

टीम इंडिया के लिए दीपेश देवेंद्र ने 10 ओवर में 83 रन देकर तीन विकेट हासिल किए, जबकि हेनिन पटेल ने 10 ओवर में 62 रन देकर दो विकेट चटकाए। इसके अलावा कप्तान आयुष म्हात्रे ने भी पांच ओवर गेंदबाजी की और 35 रन खर्च किए। खिलन पटेल ने 10 ओवर में सिर्फ 44 रन दिए और दो विकेट अपने नाम किए।

Updated on:

21 Dec 2025 02:42 pm

Published on:

21 Dec 2025 02:26 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / समीर मिन्हास ने उड़ाई गेंदबाजों की धज्जियां, एशिया कप जीतने के लिए टीम इंडिया के सामने इतना बड़ा लक्ष्य

