USA के खिलाफ जीत के बावजूद सूर्या ने बल्लेबाजों को दी चेतावनी, वानखेड़े की पिच को लेकर दिया बड़ा बयान

उन्होंने कहा, “मैं समझता हूं कि यह बल्लेबाजी के लिए एक मुश्किल विकेट था और हमें ऐसी परिस्थितियों की आदत नहीं है। लेकिन साथ ही, आप हर चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें समझना होगा कि हम और बेहतर बल्लेबाजी कैसे कर सकते थे। आखिर में, आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं।” अपने होम ग्राउंड पर टीम की कप्तानी करने के बारे में सूर्यकुमार यादव ने कहा, “वानखेड़े स्टेडियम में भारत की कप्तानी करने का अनुभव खास है। मुझे पता था कि जब मैं इस टीम का कप्तान बनकर उतरूंगा, तो माहौल में हलचल होगी। दर्शकों ने निराश नहीं किया।”