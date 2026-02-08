खराब शुरुआत के बावजूद न्यूजीलैंड की धमाकेदार जीत, इन 2 बल्लेबाजों ने अफगानिस्तान के मुंह से छीन ली जीत

टिम सेफर्ट ने शानदार अर्धशतक जड़ा और 42 गेंदों में 65 रन बनाकर आउट हुए। वहीं ग्लेन फिलिप्स ने 25 गेंदों में 42 रनों की तेज पारी खेलकर अफगानिस्तान की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद बचा हुआ काम मार्क चैपमैन और डैरिल मिचेल ने कर दिया। न्यूजीलैंड ने 17.5 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 183 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। यह ग्रुप डी का पहला मुकाबला था। अब न्यूजीलैंड अपना अगला मुकाबला इसी मैदान पर 10 फरवरी को यूएई के खिलाफ खेलेगी, जबकि अफगानिस्तान 11 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका से भिड़ेगा।