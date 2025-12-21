21 दिसंबर 2025,

रविवार

IND vs PAK: क्या आज फिर ट्रॉफी लेकर भागेंगे मोहसिन नकवी? या भारत हाथ मिलकर खत्म करेगा विवाद!

अंडर 19 एशिया कप के फ़ाइनल मुक़ाबले में भी नकवी मैदान में मौजूद हैं, ऐसे में अगर टीम इंडिया चैम्पियन बन जाती है तो क्या फिर से नकवी ट्रॉफी लेकर भाग जाएंगे? या भारतीय टीम इस बार पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलकर विवाद को समाप्त कर देगी।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 21, 2025

Mohsin Naqvi ran away to hotel with trophy

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी। (फोटो सोर्स: IANS)

India U19 vs Pakistan U19, Asia Cup 2025 Final: अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में खेला जा रहा है। भारत इस मैच में रिकॉर्ड नौवां खिताब जीतने के इरादे से मैदान में उतरा है। वहीं पाकिस्तान 13 साल से चला आ रहा खिताब का सूखा खत्म करना चाहेगा। इस साल सितम्बर में हुए सीनियर एशिया कप 2025 के फ़ाइनल में ट्रॉफी को लेकर जमकर विवाद हुआ था, ऐसे में क्या इस मैच के बाद भी विवाद देखने को मिलेगा?

सीनियर एशिया कप में क्या हुआ था?

सितंबर 2025 में खेले गए सीनियर एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से भारतीय टीम ने साफ इंकार कर दिया। इस वजह से बड़ा बवाल हुआ और नकवी ट्रॉफी लेकर मैदान से चले गए। ट्रॉफी आज भी एसीसी के ऑफिस में राखी है और अबतक भारत को नहीं मिली है। इतना ही नहीं इस पूरे टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ भी नहीं मिलाया था।

क्या ट्रॉफी को लेकर फिर होगा विवाद?

अब U-19 एशिया कप के फाइनल में भी मोहसिन नकवी मैदान पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक, वे मैच लाइव देखेंगे और क्लोजिंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगे, जहां विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपी जाएगी। अगर टीम इंडिया जीत जाती है, तो क्या नकवी फिर से ट्रॉफी लेकर चले जाएंगे? या इस बार भारतीय जूनियर टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर विवाद को खत्म कर देगी?

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की ओर से मोहसिन नकवी को ईमेल भेजा गया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि एशिया कप की ट्रॉफी जल्द से जल्द भारत को सौंपी जाए। लेकिन इसके बावजूद नकवी अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने ट्रॉफी सौंपने को लेकर कोई लचीलापन नहीं दिखाया था।

image

Published on:

21 Dec 2025 12:18 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs PAK: क्या आज फिर ट्रॉफी लेकर भागेंगे मोहसिन नकवी? या भारत हाथ मिलकर खत्म करेगा विवाद!

