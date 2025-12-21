IND vs PAK: क्या आज फिर ट्रॉफी लेकर भागेंगे मोहसिन नकवी? या भारत हाथ मिलकर खत्म करेगा विवाद!

सितंबर 2025 में खेले गए सीनियर एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से भारतीय टीम ने साफ इंकार कर दिया। इस वजह से बड़ा बवाल हुआ और नकवी ट्रॉफी लेकर मैदान से चले गए। ट्रॉफी आज भी एसीसी के ऑफिस में राखी है और अबतक भारत को नहीं मिली है। इतना ही नहीं इस पूरे टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ भी नहीं मिलाया था।