21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

NZ vs WI: डेवोन कॉनवे ने मार -मार कर किया कैरेबीयाई गेंदबाजों का बुरा हाल, एक टेस्ट में दोहरा शतक और शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज

न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने इतिहास रच दिया है। सीरीज के तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में इस खिलाड़ी ने शानदार शतकीय पारी खेली। पहली पारी में इस खिलाड़ी के बल्ले से दोहरा शतक निकला था।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 21, 2025

न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे (photo - EspnCricInfo)

New Zealand vs West Indies, 3rd Test: न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने इतिहास रच दिया है। वे टेस्ट क्रिकेट में एक ही मैच की पहली पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में शतक लगाने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ बे ओवल में खेले जा रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट की पहली पारी में कॉनवे ने 367 गेंदों पर 31 चौकों की मदद से 227 रनों की शानदार पारी खेली। यह टेस्ट क्रिकेट में उनका दूसरा दोहरा शतक था।

दूसरी पारी में भी उन्होंने 139 गेंदों पर 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से 100 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट मैच की एक पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में शतक लगाने का यह कारनामा करने वाले वे पहले खिलाड़ी हैं। इस टेस्ट में टॉम लैथम ने भी दोनों पारियों में शतक जमाए। लैथम ने पहली पारी में 137 और दूसरी पारी में 101 रन बनाए।

न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट

  • जीएम टर्नर (1974 बनाम ऑस्ट्रेलिया)
  • जीपी होवार्थ (1978 बनाम इंग्लैंड)
  • एएच जोंस (1991 बनाम श्रीलंका)
  • पीटर फुल्टन (2013 बनाम इंग्लैंड)
  • केन विलियमसन (2024 बनाम दक्षिण अफ्रीका)
  • डेवोन कॉनवे और टॉम लैथम (2025 बनाम वेस्टइंडीज)

इस मैच की पहली पारी में कॉनवे और लैथम ने पहले विकेट के लिए 323 रनों की साझेदारी की, जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है। इस जोड़ी ने भारत के रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल (2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 317 रन) का रिकॉर्ड तोड़ा। इस सूची में तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के आदिल अली और शान मसूद हैं, जिन्होंने 2019 में श्रीलंका के खिलाफ 278 रनों की साझेदारी की थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Dec 2025 10:46 am

Hindi News / Sports / Cricket News / NZ vs WI: डेवोन कॉनवे ने मार -मार कर किया कैरेबीयाई गेंदबाजों का बुरा हाल, एक टेस्ट में दोहरा शतक और शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Aus vs Eng: एशेज 3-0 से हारने के बाद भावुक हुए बेन स्टोक्स, बोले- सपना टूट गया

Aus vs Eng 3rd Test Highlights
क्रिकेट

IND vs PAK,Under 19 Asia Cup Final: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, देखें दोनों टीमों की प्लेइंग 11

क्रिकेट

AUS vs ENG: ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 82 रन से हरा, जीता एडिलेड टेस्ट, सीरीज़ में 3-0 की बढ़त बनाते हुए जमाया कब्जा

AUS vs ENG
क्रिकेट

U19 एशिया कप 2025 में आज वैभव सूर्यवंशी बन सकते हैं सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज

Vaibhav Suryavanshi Latest News
क्रिकेट

इन दो पूर्व दिग्गजों ने अजित अगरकर पर बनाया दवाब, फिर ऐसे हुई ईशान किशन की भारतीय टीम में एंट्री

Ishan Kishan
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.