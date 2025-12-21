NZ vs WI: डेवोन कॉनवे ने मार -मार कर किया कैरेबीयाई गेंदबाजों का बुरा हाल, एक टेस्ट में दोहरा शतक और शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज

New Zealand vs West Indies, 3rd Test: न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने इतिहास रच दिया है। वे टेस्ट क्रिकेट में एक ही मैच की पहली पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में शतक लगाने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ बे ओवल में खेले जा रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट की पहली पारी में कॉनवे ने 367 गेंदों पर 31 चौकों की मदद से 227 रनों की शानदार पारी खेली। यह टेस्ट क्रिकेट में उनका दूसरा दोहरा शतक था।