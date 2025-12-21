NZ vs WI: डेवोन कॉनवे ने मार -मार कर किया कैरेबीयाई गेंदबाजों का बुरा हाल, एक टेस्ट में दोहरा शतक और शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज

न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे (photo - EspnCricInfo)
New Zealand vs West Indies, 3rd Test: न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे ने इतिहास रच दिया है। वे टेस्ट क्रिकेट में एक ही मैच की पहली पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में शतक लगाने वाले न्यूजीलैंड के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ बे ओवल में खेले जा रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट की पहली पारी में कॉनवे ने 367 गेंदों पर 31 चौकों की मदद से 227 रनों की शानदार पारी खेली। यह टेस्ट क्रिकेट में उनका दूसरा दोहरा शतक था।
दूसरी पारी में भी उन्होंने 139 गेंदों पर 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से 100 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट मैच की एक पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में शतक लगाने का यह कारनामा करने वाले वे पहले खिलाड़ी हैं। इस टेस्ट में टॉम लैथम ने भी दोनों पारियों में शतक जमाए। लैथम ने पहली पारी में 137 और दूसरी पारी में 101 रन बनाए।
इस मैच की पहली पारी में कॉनवे और लैथम ने पहले विकेट के लिए 323 रनों की साझेदारी की, जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है। इस जोड़ी ने भारत के रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल (2019 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 317 रन) का रिकॉर्ड तोड़ा। इस सूची में तीसरे स्थान पर पाकिस्तान के आदिल अली और शान मसूद हैं, जिन्होंने 2019 में श्रीलंका के खिलाफ 278 रनों की साझेदारी की थी।
