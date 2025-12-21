एशेज सीरीज हारते ही बेन स्टोक्स का टूटा सब्र का बांध, जानें किसे ठहराया सबसे बड़ा गुनहगार

बेन स्टोक्स (फोटो- IANS)
AUS vs ENG 3rd Test Adelaide: ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही एशेज 2025-26 में इंग्लैंड की टीम को एक और हार का सामना करना पड़ा है। एडिलेड में खेले गए तीसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज कर सीरीज पर कब्जा जमा लिया। इससे पहले इंग्लैंड को पर्थ और ब्रिस्बेन में भी हार झेलनी पड़ी थी।
एडिलेड टेस्ट को ऑस्ट्रेलिया ने 82 रन से अपने नाम किया। इस जीत के साथ ही मेजबान टीम ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। इसके साथ ही इंग्लैंड का साल 2015 से एशेज जीतने का चला आ रहा इंतजार अब और लंबा हो गया है। एडिलेड टेस्ट में हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स निराश नजर आए और उन्होंने गेंदबाजों को इस हार का जिम्मेदार ठहराया।
मैच के बाद बेन स्टोक्स ने कहा, "जाहिर है, यह बहुत बुरा है। हम निराश हैं कि हम यहां जो करना चाहते थे, वह हासिल नहीं कर पाए। हमारे सामने अभी दो और मैच हैं। इंग्लैंड के लिए खेलना अपने आप में एक बड़ी बात है। हम सीरीज हार चुके हैं, लेकिन सीरीज में हमारे पास अभी भी करने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। फिलहाल कुछ भी सकारात्मक देखना मुश्किल है, लेकिन इस हफ्ते जो भी देखा, उसमें से कुछ सकारात्मक चीजें निकालना चाहूंगा। हम जीत के करीब थे, लेकिन काफी करीब नहीं। जब आपको मैच जीतना हो, तो सिर्फ करीब होना काफी नहीं होता।"
स्टोक्स ने आगे कहा, "हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन से प्लान काम करते हैं, लेकिन हम उन प्लान्स को सही तरीके से अमल में नहीं ला सके। कभी हमने अच्छा किया, कुछ देर के लिए अच्छा खेला, लेकिन तीनों मैचों में लगातार इतनी खराब परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए थी। खासकर गेंदबाजी में, यहां अगर आपसे थोड़ी सी भी चूक होती है, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।"
बता दें कि एडिलेड टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 371 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड की टीम 286 रन पर सिमट गई। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 349 रन बनाकर इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 435 रन का लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 352 रन पर ऑलआउट हो गई और मुकाबला 82 रन से हार गई।
