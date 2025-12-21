एशेज सीरीज हारते ही बेन स्टोक्स का टूटा सब्र का बांध, जानें किसे ठहराया सबसे बड़ा गुनहगार

मैच के बाद बेन स्टोक्स ने कहा, "जाहिर है, यह बहुत बुरा है। हम निराश हैं कि हम यहां जो करना चाहते थे, वह हासिल नहीं कर पाए। हमारे सामने अभी दो और मैच हैं। इंग्लैंड के लिए खेलना अपने आप में एक बड़ी बात है। हम सीरीज हार चुके हैं, लेकिन सीरीज में हमारे पास अभी भी करने के लिए बहुत कुछ बचा हुआ है। फिलहाल कुछ भी सकारात्मक देखना मुश्किल है, लेकिन इस हफ्ते जो भी देखा, उसमें से कुछ सकारात्मक चीजें निकालना चाहूंगा। हम जीत के करीब थे, लेकिन काफी करीब नहीं। जब आपको मैच जीतना हो, तो सिर्फ करीब होना काफी नहीं होता।"