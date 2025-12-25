Fruit For Cholesterol: शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल बाहर निकालने में मदद करता है ये सूखा फल

Cholesterol Control Naturally Fruit|फोटो सोर्स – Gemini@Ai
Fruit For Cholesterol: अनहेल्दी डाइट और बदलती लाइफस्टाइल के कारण बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अंजीर जैसे पोषक तत्वों से भरपूर सूखे फल को डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। ऐसे में दवाओं के साथ-साथ अगर रोजमर्रा की डाइट में कुछ प्राकृतिक फल शामिल कर ली जाएं, तो काफी हद तक फायदा मिल सकता है। इन्हीं में से एक है सूखा अंजीर। जो फाइबर से भरपूर होता है जो शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करता है और दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखने में सहायक माना जाता है।
अंजीर पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं।
अंजीर में मौजूद घुलनशील फाइबर आंतों में जाकर बैड कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित होने से रोकने में मदद करता है। इससे धीरे-धीरे नसों में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है।
अंजीर में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स दिल की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हार्ट से जुड़ी समस्याओं का जोखिम घट सकता है।
अगर आपको कब्ज या पेट भारी रहने की शिकायत रहती है, तो अंजीर का सेवन राहत दे सकता है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को दुरुस्त रखने में मदद करता है।
दिन में 2 से 3 अंजीर पर्याप्त माने जाते हैं। ज्यादा मात्रा में सेवन करने से पेट में गैस या दस्त की समस्या हो सकती है। अगर आप डायबिटीज या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो अंजीर को डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
