Fruit For Cholesterol: शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल बाहर निकालने में मदद करता है ये सूखा फल

Fruit For Cholesterol: आजकल गलत खानपान और भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल एक आम समस्या बनती जा रही है। शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) बढ़ने से हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और अन्य दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

MEGHA ROY

Dec 25, 2025

Cholesterol Control Naturally Fruit

Fruit For Cholesterol: अनहेल्दी डाइट और बदलती लाइफस्टाइल के कारण बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अंजीर जैसे पोषक तत्वों से भरपूर सूखे फल को डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। ऐसे में दवाओं के साथ-साथ अगर रोजमर्रा की डाइट में कुछ प्राकृतिक फल शामिल कर ली जाएं, तो काफी हद तक फायदा मिल सकता है। इन्हीं में से एक है सूखा अंजीर। जो फाइबर से भरपूर होता है जो शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करता है और दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखने में सहायक माना जाता है।

क्यों फायदेमंद है अंजीर?

अंजीर पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं।

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में मददगार


अंजीर में मौजूद घुलनशील फाइबर आंतों में जाकर बैड कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित होने से रोकने में मदद करता है। इससे धीरे-धीरे नसों में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है।

दिल की सेहत को मजबूत बनाए


अंजीर में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स दिल की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और हार्ट से जुड़ी समस्याओं का जोखिम घट सकता है।

पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद


अगर आपको कब्ज या पेट भारी रहने की शिकायत रहती है, तो अंजीर का सेवन राहत दे सकता है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को दुरुस्त रखने में मदद करता है।

अंजीर खाने का सही तरीका

  • अंजीर को खाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे भिगोकर खाना।
  • रात को 2–3 सूखे अंजीर एक गिलास पानी में भिगो दें।
  • सुबह खाली पेट अंजीर चबा-चबाकर खाएं।
  • साथ में भिगोया हुआ पानी भी पी लें।

कितनी मात्रा में करें सेवन?

दिन में 2 से 3 अंजीर पर्याप्त माने जाते हैं। ज्यादा मात्रा में सेवन करने से पेट में गैस या दस्त की समस्या हो सकती है। अगर आप डायबिटीज या किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तो अंजीर को डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।

