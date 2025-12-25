Fruit For Cholesterol: शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल बाहर निकालने में मदद करता है ये सूखा फल

Fruit For Cholesterol: अनहेल्दी डाइट और बदलती लाइफस्टाइल के कारण बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अंजीर जैसे पोषक तत्वों से भरपूर सूखे फल को डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। ऐसे में दवाओं के साथ-साथ अगर रोजमर्रा की डाइट में कुछ प्राकृतिक फल शामिल कर ली जाएं, तो काफी हद तक फायदा मिल सकता है। इन्हीं में से एक है सूखा अंजीर। जो फाइबर से भरपूर होता है जो शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में मदद करता है और दिल की सेहत को बेहतर बनाए रखने में सहायक माना जाता है।