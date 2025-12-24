मिल गई इस खतरनाक वायरस की वैक्सीन! पहली बार इंसानों में Vaccine ट्रायल पूरा

दूसरा बड़ा सवाल था, क्या यह वैक्सीन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय करती है? वैक्सीन लेने के लगभग एक महीने बाद शरीर में निपाह के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगीं। सिर्फ एक डोज से मजबूत इम्यून रिस्पॉन्स नहीं मिला। वहीं, दो डोज लेने वालों में बेहतर असर दिखा। सबसे अच्छा रिजल्ट उन लोगों में देखा गया जिन्हें 28 दिन के अंतर से 100 माइक्रोग्राम की दो डोज दी गईं। दूसरी डोज के बाद कुछ ही दिनों में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी भी बढ़ीं, जो सीधे वायरस को कमजोर करने में मदद करती हैं।