‘मौत का इंजेक्शन’: वैक्सीन लगते ही बिगड़ी बच्चों की तबीयत, 1 मासूम ने दम तोड़ा 4 बीमार

वैक्सीन लगने के बाद बच्चे की मौत (Photo Source- Patrika)
MP News :मध्य प्रदेश के दतिया में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीन लगाए जाने के बाद एक मासूम की मौत हो गई है, जबकि 3 बच्चों की तबियत बिगड़ने की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि, तीनों बीमार बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें गहन चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। जबकि, जान गवाने वाले बच्चे के शव का 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम कर विसरा जांच के लिए भेज दिया है।
बताया जा रहा है कि, शुक्रवार को जिले के अंतर्गत आने वाले भांडेर ब्लॉक के ककरौआ ग्राम में स्वास्थ्य विभाग की टीम बच्चों को वैक्सीनेशन और पोलियो ड्रॉप पिलाने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि, वैक्सीन गांव के पांच बच्चों को लगाई गई, जिसके बाद पांचों की एकाएक हालत बिगड़ गई। इनमें से एक बच्चे की शनिवार सुबह मौत हो गई। जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में आ गया है।
ग्रामीणों का कहना है कि, गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी। उन्होंने गांव के 5 बच्चों को पेंटावन कोर्स की वैक्सीन लगाई थी। इसी के साथ बच्चों को पोलियो की वैक्सीन भी पिलाई गई, जिसके बाद शाम से बच्चों की हालत बिगड़ने लगी और सुबह एक बच्चे की मौत हो गई। जबकि 4 बच्चे बीमार हो गए।
ग्रामीण बच्चों को लेकर कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के बंगले पहुंचे तो उन्होंने ग्रामीणों की बात सुनते ही उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया। फिलहाल, एक बच्चे की तबियत सामान्य होने पर उसे छुट्टी दे दी गई है, जबकि तीन बच्चे अब भी गहन चिकित्सकीय निगरानी में अस्पताल में भर्ती हैं। जबकि जान गवाने वाले मासूम के शव का पोस्टमार्टम कर जांच के लिए विसरा रिपोर्ट बाहर भेज दी है।
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, अभी-अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार, तीनों बच्चों की हालत में खासा सुधार है। वो अब खतरें से बाहर हैं। फिलहाल, उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। इधर, स्वास्थ्य विभाग ने भी मामले की जांच शुरु कर दी है। वहीं, पुलिस भी अपने स्तर पर जांच में जुट गई है। अब मृत बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट साने आने के बाद ही आगे की कहानी स्पष्ट हो सकेगी।