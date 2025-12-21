‘मौत का इंजेक्शन’: वैक्सीन लगते ही बिगड़ी बच्चों की तबीयत, 1 मासूम ने दम तोड़ा 4 बीमार

MP News :मध्य प्रदेश के दतिया में स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीन लगाए जाने के बाद एक मासूम की मौत हो गई है, जबकि 3 बच्चों की तबियत बिगड़ने की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि, तीनों बीमार बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें गहन चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। जबकि, जान गवाने वाले बच्चे के शव का 3 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम कर विसरा जांच के लिए भेज दिया है।