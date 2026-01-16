सावधान! बंगाल में Nipah की दस्तक, झारखंड में मचा हड़कंप! ये लक्षण दिखें तो तुरंत भागें अस्पताल

Nipah Virus Alert: पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के दो मामलों की पुष्टि के बाद झारखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर सतर्कता बढ़ा दी है। झारखंड और बंगाल के बीच लगातार आवाजाही को देखते हुए संक्रमण के संभावित खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी कारण बंगाल से सटे झारखंड के जिलों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।