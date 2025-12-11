Winter Eye Problem: सर्दियों में आंखों कि इन 5 समस्याओं को नजरअंदाज ना करें! नहीं तो होगा भारी नुकसान

Winter Eye Problem: हमारी आंखें शरीर का सबसे सवेंदनशील अंग होती हैं। बाहर के वातावरण से ये बहुत जल्दी प्रभावित होती हैं, यही कारण है कि सर्दियों में हमारी आंखों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। सर्दियों में जब आंखों की प्रॉब्लम होने लगती है, हम उसे मौसम का बदलाव है, ऐसा कहकर टाल देते हैं। लेकिन वास्तव में ये हमारी आंखों के लिए एक खामोश खतरा है। सर्दी के मौसम में ठंड हमारी आंखों से नमी को कम कर देती है, इसके कारण आंखों में खुजली और सूखापन की समस्या बढ़ जाती है। ठंड रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ने का काम करती है। सर्दियों में जो हम हीटर काम में लेते हैं, वो नमी सोखने का काम करता है। इसलिए सर्दियों में आंखों की समस्या बढ़ जाती है और हमे इनकी विशेष देखभाल करनी पड़ती है। आइए जानते हैं कि सर्दियों में आंखों की कौनसी 5 समस्याएं बढ़ जाती हैं।