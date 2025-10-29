Yuvraj Singh big revelation: भारतीय पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह को उनके बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता है। जीवन में लंबे संघर्ष के बाद लोकप्रियता पाने वाले युवी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और कमजोरियों पर खुलकर बोलते हैं। क्‍या आप जानते हैं कि एक इंटरव्‍यू में उन्‍होंने खुद ये खुलासा किया था कि घर में वर्षों से चल रहे तनाव के बाद उन्होंने ही अपने पिता योगराज सिंह और मां शबनम सिंह को तलाक का आइडिया दिया था। इसके साथ ही उन्‍होंने अपने बचपन की कड़वी यादों पर भी खुलकर बात की है। आइये आज उस इंटरव्‍यू के कुछ महत्‍वपूर्ण अंश हम आपको बताते हैं।