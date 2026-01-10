10 जनवरी 2026,

क्रिकेट

Mustafizur Rahman Row: BCCI ने बांग्लादेश की भारत से T20 वर्ल्ड कप मैच शिफ्ट करने की मांग पर तोड़ी चुप्पी

Mustafizur Rahman Row: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आखिरकार बांग्लादेश की उस हालिया मांग पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिसमें उसने भारत में T20 वर्ल्ड कप मैच न कराने की बात कही थी और ICC से अपने मैच श्रीलंका में शिफ्ट करने को कहा है।

भारत

image

lokesh verma

Jan 10, 2026

Mustafizur Rahman Row

BCCI सचिव देवजीत सैकिया। (Photo - BCCI)

Mustafizur Rahman Row: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप मैच भारत के बाहर शिफ्ट करने की मांग चल रहे विवाद पर पहली बार अपनी चुप्‍पी तोड़ी है। रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने मौजूदा हालात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतीय बोर्ड के पास इस विषय पर कहने के लिए कुछ खास नहीं है, क्योंकि यह उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इस पर अंतिम फैसला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को लेना है।

बैठक के बाद ये कहा सैकिया ने

दरअसल, सैकिया बोर्ड ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में ऑपरेशंस का रिव्यू करने पहुंचे थे। जहां उन्‍होंने इंडिया U-19 और इंडिया A टूर को बेहतर बनाने की योजनाओं पर भी चर्चा की। इस बैठक के बाद सैकिया से बांग्लादेश के आईसीसी से संपर्क करने के बारे में सवाल गया, जिसमें उसने दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों के चलते मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से रिलीज करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद बांग्‍लादेश टी20 वर्ल्ड कप मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने की मांग पर अड़ा है।

आईसीसी का फैसला आखिरी होगा

सैकिया ने कहा कि बैठक सीओई और क्रिकेट से जुड़े दूसरे मामलों के बारे में थी। उस बारे में बात करना हमारा काम नहीं है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की भागीदारी पर आईसीसी का फैसला आखिरी होगा। मुंबई में हुई इस मीटिंग में बीसीसीआई प्रेसिडेंट मिथुन मन्हास, वाइस-प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला और सीईओ में क्रिकेट के हेड वीवीएस लक्ष्मण भी मौजूद थे।

दुनिया भर में टेक्निकल लोगों की बहुत कमी

सैकिया ने बताया कि हमने सेंटर में खाली जगहों का जायजा लिया और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। दुनिया भर में टेक्निकल लोगों की बहुत कमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द पदों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगा कि सीईओ की तैयारियों और गतिविधियों की समीक्षा करने का यह सही समय है। हम वहां तीन मैदानों पर मैच होस्ट कर रहे हैं।

तमीम इकबाल को 'इंडियन एजेंट' बताने पर भड़के बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान, बोले- बतौर खिलाड़ी हम इज़्जत की उम्मीद करते हैं
क्रिकेट
Najmul Hossain on T20 World Cup controversy

