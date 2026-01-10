Mustafizur Rahman Row: BCCI ने बांग्लादेश की भारत से T20 वर्ल्ड कप मैच शिफ्ट करने की मांग पर तोड़ी चुप्पी

दरअसल, सैकिया बोर्ड ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में ऑपरेशंस का रिव्यू करने पहुंचे थे। जहां उन्‍होंने इंडिया U-19 और इंडिया A टूर को बेहतर बनाने की योजनाओं पर भी चर्चा की। इस बैठक के बाद सैकिया से बांग्लादेश के आईसीसी से संपर्क करने के बारे में सवाल गया, जिसमें उसने दोनों देशों के बीच मौजूदा संबंधों के चलते मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से रिलीज करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद बांग्‍लादेश टी20 वर्ल्ड कप मैच भारत से बाहर शिफ्ट करने की मांग पर अड़ा है।