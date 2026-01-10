10 जनवरी 2026,

शनिवार

क्रिकेट

तमीम इकबाल को ‘इंडियन एजेंट’ बताने पर भड़के बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान, बोले- बतौर खिलाड़ी हम इज़्जत की उम्मीद करते हैं

Najmul Hossain on T20 World Cup controversy: टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच बांग्‍लादेश टेस्‍ट टीम के कप्‍तान नजमुल हुसैन बीसीबी के डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम द्वारा पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को 'इंडियन एजेंट' बताने पर आपत्ति जताई है। उन्‍होंने कहा कि बतौर खिलाड़ी हम इज़्जत की उम्मीद करते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 10, 2026

Najmul Hossain on T20 World Cup controversy

बांग्‍लादेश टेस्‍ट टीम के कप्‍तान नजमुल हुसैन। (फोटो सोर्स: IANS)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर आईसीसी (ICC) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बीच चल रही खींचतान के बीच आरोप-प्रत्‍यारोप का दौर जारी है। बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान नजमुल हुसैन ने बीसीबी के डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम द्वारा पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को 'इंडियन एजेंट' बताने को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्‍पणी पर दुख जताया है। उन्‍होंने कहा कि यह अपमानजनक, अस्वीकार्य और खेल के लिए नुकसानदायक है। उन्‍होंने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि हम एक खिलाड़ी तौर पर इज्‍जत की उम्‍मीद करते हैं। चाहे कोई पूर्व कप्तान हो या रेगुलर खिलाड़ी हो। वह सफल हो या नहीं… आखिर में एक क्रिकेटर इज़्जत की उम्मीद करता है।

'बांग्लादेशी क्रिकेटरों की रातों की नींद हराम हो रही है'

नजमुल हुसैन ने वर्ल्ड कप विवाद के असर पर खुलकर बात करते हुए कहा कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर चल रहे विवाद से वे मानसिक रूप से काफी परेशान हैं। बांग्लादेशी क्रिकेटरों की रातों की नींद हराम हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड कप में उनकी भागीदारी पर अनिश्चितता बनी हुई है। बीसीबी ने धमकी दी है कि अगर उनके मैच भारत से बाहर नहीं किए गए तो वे आने वाले ग्लोबल टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे।

'हर वर्ल्ड कप से पहले कुछ न कुछ होता ही है'

उन्‍होंने कहा कि सबसे पहले अगर आप हमारे वर्ल्ड कप के नतीजे देखें तो हमने कभी भी लगातार अच्छा क्रिकेट नहीं खेला है। पिछले साल हमने अच्छा खेला था, लेकिन हम उसका फायदा नहीं उठा पाए। आप देखेंगे कि हर वर्ल्ड कप से पहले कुछ न कुछ होता ही है। मैं अपने तीन वर्ल्ड कप के अनुभव से यह कह सकता हूं, इसका असर होता है।

'हमारे कंट्रोल से बाहर'

मुझे लगता है कि खिलाड़ी अभी भी उन बातों को एक तरफ रखकर टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। बेशक, अगर ये चीजें न होतीं तो बेहतर होता, लेकिन यह कुछ हद तक हमारे कंट्रोल से बाहर है। उन्‍होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ या इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता था। फिर भी मैं कहूंगा कि ऐसी परिस्थितियों में भी एक्टिंग करना मुश्किल है।

'बतौर खिलाड़ी हम इज़्जत की उम्मीद करते हैं'

नजमुल ने आगे कहा कि वह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम द्वारा पूर्व कप्तान तमीम इकबाल 'इंडियन एजेंट' के बारे में की गई सोशल मीडिया टिप्पणी से काफी दुखी हैं। यह अपमानजनक, अस्वीकार्य और खेल के लिए नुकसानदायक है। उन्‍होंने कहा कि ऐसा सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक क्रिकेटर के बारे में ऐसी टिप्पणियां की गई। एक पूर्व कप्तान और मेरी राय में बांग्लादेश के सबसे सफल क्रिकेटरों में से एक जिसे देखकर हम बड़े हुए हैं। बतौर खिलाड़ी हम इज़्जत की उम्मीद करते हैं।

'क्रिकेट बोर्ड हमारा गार्जियन होता है'

उन्होंने कहा कि सबसे ज्‍यादा दुख इस बात का होता है कि क्रिकेट बोर्ड हमारा गार्जियन होता है। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वे हमारी रक्षा करेंगे। एक खिलाड़ी के तौर पर मैं ऐसी टिप्पणी स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने आखिर में कहा कि माता-पिता को आपको घर पर ठीक करना चाहिए, सबके सामने नहीं। इसलिए ऐसे व्यक्ति की तरफ से ऐसी टिप्पणी, जिसे हमारा गार्जियन होना चाहिए, स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। एक खिलाड़ी के तौर पर मैं इसे पूरी तरह से खारिज करता हूं।

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

10 Jan 2026 08:35 am

Hindi News / Sports / Cricket News / तमीम इकबाल को ‘इंडियन एजेंट’ बताने पर भड़के बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान, बोले- बतौर खिलाड़ी हम इज़्जत की उम्मीद करते हैं

