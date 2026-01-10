तमीम इकबाल को ‘इंडियन एजेंट’ बताने पर भड़के बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान, बोले- बतौर खिलाड़ी हम इज़्जत की उम्मीद करते हैं

टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर आईसीसी (ICC) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बीच चल रही खींचतान के बीच आरोप-प्रत्‍यारोप का दौर जारी है। बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान नजमुल हुसैन ने बीसीबी के डायरेक्टर एम नजमुल इस्लाम द्वारा पूर्व कप्तान तमीम इकबाल को 'इंडियन एजेंट' बताने को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्‍पणी पर दुख जताया है। उन्‍होंने कहा कि यह अपमानजनक, अस्वीकार्य और खेल के लिए नुकसानदायक है। उन्‍होंने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि हम एक खिलाड़ी तौर पर इज्‍जत की उम्‍मीद करते हैं। चाहे कोई पूर्व कप्तान हो या रेगुलर खिलाड़ी हो। वह सफल हो या नहीं… आखिर में एक क्रिकेटर इज़्जत की उम्मीद करता है।