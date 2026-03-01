12 मार्च 2026,

गुरुवार

home_icon

क्रिकेट

सनराइजर्स के लिए खेलेगा पाकिस्तानी स्पिनर, काव्या मारन ने अबरार अहमद पर की करोड़ों की बारिश

द हंड्रेड लीग के ऑक्शन में सनराइजर्स ग्रुप ने पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को 2.34 करोड़ रुपये में खरीद लिया। इससे यह साफ हो गया कि आईपीएल से जुड़ी फ्रेंचाइजी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नजरअंदाज करने वाली खबरें सही नहीं थीं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Mar 12, 2026

Sunrisers Leeds

सनराइजर्स लीड्स (फोटो- The Hundred League)

Abrar Ahmed will Play for Sunrisers Leeds: इंग्लैंड की द हंड्रेड लीग के ऑक्शन में पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद (Abrar Ahmed) को सनराइजर्स लीड्स (Sunrisers Leeds) ने 190 हजार यूरो (करीब 2.34 करोड़ रुपये) में खरीद लिया है। ऑक्शन से पहले सोशल मीडिया पर यह चर्चा चल रही थी कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से जुड़ी फ्रेंचाइजी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदेंगी। लेकिन सनराइजर्स ग्रुप और इसकी मालिक काव्या मारन (Kavya Maran। ने इन अटकलों को गलत साबित कर दिया और अबरार अहमद पर बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया।

अबरार अहमद को खरीदने के लिए ट्रेंट रॉकेट्स (Trent Rockets) और सनराइजर्स ग्रुप के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। टी20 इंटरनेशनल में दुनिया के टॉप स्पिन गेंदबाजों में शामिल अबरार के लिए लंबी बोली चली, जिसे आखिरकार काव्या मारन ने जीत लिया। इस ऑक्शन के बाद यह साफ हो गया कि सोशल मीडिया पर चल रही वह खबरें सही नहीं थीं, जिनमें कहा जा रहा था कि आईपीएल से जुड़ी फ्रेंचाइजी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं खरीदेंगी।

हालांकि इस ऑक्शन में कई पाकिस्तानी क्रिकेटरों को नजरअंदाज भी किया गया। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक (Usman Tariq) को Birmingham Phoenix ने करीब 1.72 करोड़ रुपये में खरीदा। वहीं हारिस रऊफ (Haris Rauf), शाबाद खान (Shadab Khan) और सैम आयूब (Saim Ayub) जैसे खिलाड़ी इस ऑक्शन में अनसोल्ड रहे।

बता दें कि Asia Cup 2025 के दौरान अबरार अहमद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहे थे, जब उन्होंने भारत के खिलाफ एक पोस्ट साझा किया था, जो काफी वायरल हुआ था।

21 जुलाई से शुरू होगा नया सीजन

सनराइजर्स लीड्स ने ऑक्शन के शुरुआती चरण में रायन रिकल्टन, जैक क्रॉली, मैट पॉट्स और डैन लॉरेंस को भी टीम में शामिल किया। टीम में पहले से ही ब्रायडन कार्स, मिचेल मार्श और नाथन एलिस मौजूद हैं। इस टीम की कप्तानी हैरी ब्रूक कर रहे हैं, जबकि डेनियल विटोरी कोच की भूमिका संभाल रहे हैं। 'द हंड्रेड 2026' का नया सीजन 21 जुलाई से 16 अगस्त तक खेला जाएगा, जिसमें पुरुष और महिला वर्ग में 34-34 मैच खेले जाएंगे।

Updated on:

12 Mar 2026 09:49 pm

Published on:

12 Mar 2026 09:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / सनराइजर्स के लिए खेलेगा पाकिस्तानी स्पिनर, काव्या मारन ने अबरार अहमद पर की करोड़ों की बारिश

