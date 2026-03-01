द हंड्रेड ऑक्शन में एक बोली के लिए तरस गए ये पाकिस्तानी, T20 वर्ल्डकप के हीरो को भी नहीं मिला भाव

वहीं डेरिल मिचेल भी इस ऑक्शन में अनसोल्ड रहे। दूसरी ओर आदिल राशिद को साउदर्न ब्रेव ने खरीदा। इसके अलावा जैक क्रॉली को नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स ने खरीदा, जबकि टॉम करन, जो सैम करन के भाई हैं, उन्हें लंदन स्पिरिट ने अपनी टीम में शामिल किया। पाकिस्तान के शादाब खान भी इस ऑक्शन में अनसोल्ड रहे, जबकि पाकिस्तान के उस्मान तारीक को बर्मिंघम फीनिक्स ने खरीदा। वह द हंड्रेड लीग में बिकने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं।