मैंने माफी मांगी थी… सूर्यकुमार यादव का T20 वर्ल्ड कप के विवादित फैसले पर चौंकाने वाला खुलासा

Suryakumar Yadav apologised to Axar Patel: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने चौंकाने वाला खुलास किया है। उन्‍होंने बताया है कि टूर्नामेंट में भारत के विजयी अभियान के दौरान प्लेइंग इलेवन से बाहर किए जाने के बाद उपकप्तान अक्षर पटेल बहुत गुस्से में थे। जबकि अक्षर भारत के व्हाइट-बॉल सेटअप के एक अहम सदस्य थे। उनको भारत द्वारा खेले गए 9 मैचों में से दो में बाहर रखा गया था, ताकि वे रिकॉर्ड तीसरी बार ट्रॉफी उठा सकें। दोनों बार उन्हें अहमदाबाद में ही ड्रॉप किया गया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अहम सुपर-8 मैच भी शामिल था, जिसे टीम इंडिया 76 रन से हार गई थी।