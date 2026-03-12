जसप्रीत बुमराह मिचेल सेंटनर का विकेट लेने के बाद जश्न मनाते हुए (photo - IANS)
Zahoor Khan Statement: दुनिया के नंबर एक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की स्लोअर गेंद का आज हर कोई दीवाना है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि एक पाकिस्तानी मूल के गेंदबाज ने दावा किया है कि बुमराह ने यह कला उनसे सीखी है? पाकिस्तान के जन्मे यूएई के तेज गेंदबाज जहूर खान ने एक ऐसा किस्सा सुनाया है जिसे जानकर सब हैरान हैं।
जहूर खान का कहना है कि साल 2019 के IPL के दौरान मुंबई इंडियंस ने उन्हें नेट बॉलर के तौर पर बुलाया था। उस समय टूर्नामेंट यूएई में हो रहा था और वहां की भीषण गर्मी (करीब 50 डिग्री तापमान) की वजह से हाथ में पकड़ी गेंद गीली हो जाती थी, जिससे स्लोअर बॉल डालना मुश्किल हो रहा था। जहूर ने बताया कि उस वक्त ट्रेंट बोल्ट और नाथन कूल्टर-नाइल जैसे गेंदबाज काफी रन लुटा रहे थे।
जहूर खान ने बताया, 'मैं मुंबई इंडियंस के कैंप में था। जहीर खान और रॉबिन सिंह मुझे पहले से जानते थे क्योंकि मैंने टी10 लीग में एक ओवर मेडन डाला था। एक रात हम सब साथ बैठे थे। वहां रोहित शर्मा और बुमराह भी थे। बुमराह मुझे गौर से देख रहे थे कि मैं एक ही एक्शन और ग्रिप से अलग-अलग गेंदें कैसे डाल लेता हूं।' अगले दिन प्रैक्टिस के दौरान जो हुआ वो और भी दिलचस्प था। जहूर ने नेट पर एक धीमी बाउंसर डाली जिससे बल्लेबाज पूरी तरह चकमा खा गया। बॉलिंग कोच शेन बॉन्ड और महेला जयवर्धने भी हैरान रह गए और उनसे उनकी ग्रिप (पकड़) के बारे में पूछा।
जहूर खान के मुताबिक, एक-दो दिन बाद बुमराह उनके पास आए और कहा, 'मुझे अपनी ग्रिप दिखाइए।' जहूर ने उन्हें दो-तीन गेंदें डालकर दिखाईं। बुमराह यह देखकर दंग रह गए कि जहूर का हाथ और एक्शन बिल्कुल तेज गेंद जैसा ही था, लेकिन गेंद बहुत धीमी निकल रही थी। बुमराह ने जयवर्धने से कहा, 'देखो, यह क्रिकेट में बिल्कुल नई बात है। जहूर कितने शानदार तरीके से एक ही एक्शन के साथ स्लोअर बॉल डालते है।'
जहूर ने अंत में कहा कि बुमराह जैसे वर्ल्ड क्लास स्टार गेंदबाज का उनसे सीखना उन्हें बहुत अच्छा लगा। बुमराह ने उनकी तारीफ करते हुए इसे नेक्स्ट लेवल की गेंदबाजी बताया था। हालांकि, जहूर खान के इस दावे की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह किस्सा सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
T20 वर्ल्ड कप