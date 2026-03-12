जहूर खान ने बताया, 'मैं मुंबई इंडियंस के कैंप में था। जहीर खान और रॉबिन सिंह मुझे पहले से जानते थे क्योंकि मैंने टी10 लीग में एक ओवर मेडन डाला था। एक रात हम सब साथ बैठे थे। वहां रोहित शर्मा और बुमराह भी थे। बुमराह मुझे गौर से देख रहे थे कि मैं एक ही एक्शन और ग्रिप से अलग-अलग गेंदें कैसे डाल लेता हूं।' अगले दिन प्रैक्टिस के दौरान जो हुआ वो और भी दिलचस्प था। जहूर ने नेट पर एक धीमी बाउंसर डाली जिससे बल्लेबाज पूरी तरह चकमा खा गया। बॉलिंग कोच शेन बॉन्ड और महेला जयवर्धने भी हैरान रह गए और उनसे उनकी ग्रिप (पकड़) के बारे में पूछा।