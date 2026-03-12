राहुल द्रविड़ को लाइफटाइम अचीवमेंट तो शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवॉर्ड से नवाजेगा BCCI

NAMAN Award Ceremony: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से 15 मार्च को नई दिल्ली में वार्षिक NAMAN अवॉर्ड्स सेरेमनी के आयोजन की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, अवॉर्ड पाने वालों में भारत के टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल और पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट में पहले कहा गया था कि बीसीसीआई भारतीय टीम के उन सदस्यों को सम्मानित करने की योजना बना रहा है, जो 5 आईसीसी ट्रॉफी जीत का हिस्सा रहे, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025, महिला वर्ल्ड कप 2025, U19 वर्ल्ड कप 2025, U19 महिला वर्ल्ड कप 2025 और T20 वर्ल्ड कप 2026 शामिल हैं।