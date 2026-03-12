‘शतक के लिए 6 गेंदें बर्बाद करना यानी दूसरे का हक मारना है’ – संजू सैमसन के 3 बार शतक से चूक जाने पर सूर्या का बड़ा बयान

Suryakumar Yadav on Abhishek Sharma and Sanju Samson: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत के पीछे सिर्फ खिलाड़ियों का प्रदर्शन के साथ, कप्तान सूर्यकुमार यादव का अटूट भरोसा भी था। सूर्या और गौतम गंभीर की जोड़ी ने इस टूर्नामेंट में एक ऐसी टीम तैयार की जो निडर होकर खेली। सूर्या ने खास तौर पर उन खिलाड़ियों का साथ दिया जो फॉर्म में नहीं थे, और उनका यही भरोसा फाइनल में जीत की वजह बना। हाल ही में सूर्या ने मीडिया से बातचीत के दौरान एक दिलचस्प खुलासा किया कि उन्होंने टीम के युवा ओपनर अभिषेक शर्मा से एक वादा किया था। साथ ही संजू की निस्वार्थ बल्लेबाजी पर भी बड़ा बयान दिया।